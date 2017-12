Choáng váng loạt ý tưởng nhà chọc trời "điên rồ" nhất 2017

Năm 2017, Công ty kiến trúc Clouds Architecture Office tại New York, Mỹ đưa ra ý tưởng xây dựng tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới lơ lửng trên không trung. Tòa nhà mang tên Analemma Tower được treo trên một tiểu hành tinh quay quanh Trái Đất ở độ cao 50.000 km. Thành phố New York khiến cả thế giới sửng sốt khi hé lộ thiết kế tòa nhà cao nhất thế giới 1200m hình chữ U ngược mang tên "The Big Bend". Tòa nhà cực dị này bao gồm hai tòa tháp đứng song song và nối liền nhau bằng đường cong hình mái vòm. Lấy cảm hứng từ các tòa tháp Metabolists tại Nhật Bản, nhà thiết kế Haseef Rafiei lên ý tưởng xây dựng tòa nhà chọc trời Evolo có chức năng như một chiếc máy in 3D. Tòa tháp chọc trời xây bằng vật liệu uốn dẻo ở thành phố New York. Hình dạng như một núi băng khổng lồ, tòa tháp Heal-Berg được thiết kế với mục đích ngăn chặn và đảo ngược tác động của biến đổi khí hậu. Tòa tháp Genesis Mars giúp con người duy trì sự sống trên sao Hỏa. Tòa nhà chọc trời Giant Sequoia xây dựng bên trong một cây tùng cổ thụ ở Mỹ. Hai nhà thiết kế người Ba Lan có tên Pawel Lipiński và Mateusz Frankowski chính là chủ nhân của ý tưởng táo bạo nhà chọc trời Mashambas có thể cung cấp lương thực cho cả một thị trấn ở châu Phi. Nguồn ảnh: Dezeen. Video: Cận cảnh tòa nhà cao ngàn mét - chọc trời nhất thế giới (Nguồn Youtube)

