Choáng ngợp loạt tượng "dị" trong biệt thự kỳ quái ở Hưng Yên

Bất cứ ai đi qua con đường quốc lộ 39A thuộc địa phận xã Ngũ Lão, huyện Kim Động (Hưng Yên) đều phải ngước nhìn ngôi biệt thự màu xanh dương kỳ quái. Quan sát của Kiến Thức cho thấy, ngôi nhà có lối kiến trúc không quá đặc biệt, vẫn là kiểu nhà ống quen thuộc ở Việt Nam. Tuy nhiên, phần ban công và mái của ngôi biệt thự màu xanh dương kỳ quái lại cong vút như mái chùa, tầng cao nhất đặt một bức tượng quan thế âm bồ tát bằng đồng. Theo tìm hiểu của Kiến Thức, chủ nhân của ngôi nhà này là anh Trần Văn Tưởng, một nhà điêu khắc trẻ có nhiều tác phẩm tham gia các triển lãm Mỹ thuật trong nước và quốc tế. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 2011, sau 3 năm mới hoàn thiện. Toàn bộ công trình này do hai cha con anh Trần Văn Tưởng tự tay thiết kế và chỉ đạo thi công. Cha của anh Trần Văn Tưởng cũng là một nhà điêu khắc có tài nên hai người phối hợp rất ăn ý. Điểm nhấn của "ngôi nhà phong thủy" này chính là hình ảnh con trâu mặc áo giáp bằng đồng như một con trâu thật ngay trên cổng. Theo chủ nhân của ngôi nhà, hình tượng con vật trâu mặc áo giáp đồng này có ý nghĩa mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia chủ. Theo những người sống trong ngôi nhà này, ngoài các nguyên vật liệu như gạch đá, cát sỏi, sắt thép anh Tưởng còn chi không ít tiền để mua đồng, gốm sứ và đá quý để tạo nên những bức tranh tường sống động. Và để có được ngôi nhà đặc biệt này anh đã phải tiêu tốn gần 5 tỷ đồng, đó là chưa kể những tác phẩm nghệ thuật mà anh Tưởng đang trưng bày tại đây. Tượng cá chép biểu tượng của sự nỗ lực hết mình và ý chí kiên định được anh tưởng đặt ngay cổng căn biệt thự. Theo chủ nhân ngôi biệt thự kỳ quái này, ngôi nhà là bàn tay thì vật phong thủy như những ngón tay, mỗi cái có một ý nghĩa riêng. Trên nóc nhà anh có một đàn ngựa mang biểu tượng “mã đáo thành công”, Phật bà là đỉnh cao của đạo đức, mong con người hướng thiện... Không chỉ phía bên ngoài mà cả bên trong ngôi nhà cũng được trang trí bằng hàng chục các bức tượng và các đồ vật được chạm trổ một cách công phu. Quả trứng rồng - một tác phẩm điêu khắc được anh Tưởng mang đi tham gia các triển lãm Mỹ thuật trong nước và quốc tế. Hầu hết các tác phẩm của anh đều mang hơi hướng dân tộc và là tâm huyết của người nghệ sỹ. Cùng với các kiến thức về phong thủy kết hợp với kiến trúc Tây Âu và nghệ thuật mỹ thuật đương đại thế giới anh đã tạo nên tác phẩm lớn chính là ngôi nhà này. Trao đổi với Kiến Thức, mẹ anh tưởng cho biết những tác phẩm của con trai bà không chỉ là những đồ vật trang trí mà nó còn có ý nghĩa tâm linh. Nhiều người nhìn vào cho rằng những thứ này làm ngôi nhà trở nên “kỳ dị” nhưng thực chất chúng có mối liên hệ khăng khít với nhau. Có thể nói, ngôi nhà vừa là nơi ở vừa là nơi trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm mà con trai bà đã sáng tạo ra trong suốt 10 năm qua. Nhìn những đồ vật kỳ lạ đặt trang trọng trong ngôi nhà, những bức tường được tô vẽ kỹ lưỡng bởi bức tranh mây trời non nước khiến cho người xem cảm giác như lạc vào thế giới khác.

