Chỉ mất 1 triệu đồng, bạn vẫn có thể "lên mây" tại siêu biệt thự

Đảo Mykonos, Hy Lạp là một vùng đất tuyệt đẹp tọa lạc giữa biển Aegea – vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải. Nơi đây giống như một viên kim cương được khảm trên mặt biển xanh. Hòn đảo này sở hữu bãi biển thiên đường, thu hút hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng thế giới như George, gia đình Kardashians, Lebron James.

Căn biệt thự tuyệt đẹp có tầm nhìn hướng ra biển trên đảo Mykonos, Hy Lạp.

Tháng 2 vừa qua, một biệt thự có “view” hướng ra biển tuyệt đẹp tại đây được rao bán với hình thức đặc biệt: rút thăm trúng thưởng.

Toàn cảnh khu biệt thự khi nhìn từ trên cao.

Bạn chỉ cần bỏ ra 36 bảng Anh (~1,1 triệu đồng) mua phiếu rút thăm tới “Đảo thiên đường ở biển Hy Lạp” là sẽ có ngay cơ hội trở thành chủ nhân của căn biệt thự này.



Biệt thự được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo, đem lại không gian sáng sủa, thoáng mát nhưng cũng không kém phần hiện đại.

Được biết, căn biệt thự mơ ước rộng tới 4.900 m², bao gồm 5 phòng ngủ có kèm công trình phụ, 3 phòng đôi riêng biệt. Phía ngoài biệt thự là một hồ bơi siêu rộng với tầm nhìn cực đẹp. Ngoài ra, biệt thự này còn có phòng chơi game, phòng tậm gym, quầy bar và một nhà hàng lộ thiên.

Tuy khả năng trúng giải chỉ là 1/14 triệu nhưng ban tổ chức đảm bảo việc rút thăm hoàn toàn công bằng. Nếu may mắn, bạn không những được tận hưởng cuộc sống thiên đường trên đảo Mykonos mà còn thu được không ít lợi nhuận từ việc kinh doanh căn biệt thự . Vào những đợt cao điểm du lịch, bạn có thể cho thuê căn biệt thự và thu về hơn 400.000 bảng Anh (~ 12,8 tỷ đồng).

