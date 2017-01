Căn hộ cao cấp sắp bùng nổ tại TP HCM

Theo báo cáo của CBRE về thị trường bất động sản TP HCM năm 2016, trong quý IV/2016, số lượng căn hộ được giao dịch thành công tại TP HCM là 11.914 căn, tăng 52% so với quý trước và 11% so với cùng kỳ năm 2015.



Măm 2017, sẽ có khoảng 43.861 căn hộ tại TP HCM được mở bán. Ảnh: Bao Xây Dựng.

Cả năm 2016 toàn thị trường có tổng cộng 35.008 căn hộ được bán ra, giảm 4% so với năm 2015. Số lượng các căn bán ra gần bằng số lượng các căn được chào bán, chủ yếu từ những dự án mới. Thị phần trung cấp tiếp tục tiến triển tốt với hơn 15.270 căn bán ra trong cả năm, chiếm hơn 40% tổng số căn được bán.

Giá bán trung bình năm 2016 tại TP HCM đạt 2.104 USD/m2, tăng 4,6% so với năm trước đó. Sự cải thiện về giá được ghi nhận ở mọi phân khúc, tuy nhiên nổi bật nhất là phân khúc trung cấp.

Nhận định về thị trường bất động sản trong năm 2017, CBRE cho rằng, với các yếu tố vĩ mô tích cực như tốc độ tăng trưởng GDP khả quan, tỷ lệ hối đoái ổn định và nguồn FDI dồi dào vào Việt Nam, đặc biệt vào thị trường bất động sản từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, triển vọng thị trường căn hộ được dự đoán vẫn sẽ khả quan.

Riêng thị trường TP HCM năm 2017 dự kiến sẽ có khoảng 43.861 căn hộ được mở bán ra, trong đó tổng lượng căn hộ cao cấp chào bán chiếm 13.000 căn. Trong số căn hộ cao cấp này có 1.627 căn hộ hạng sang đến từ 6 dự án ở khu trung tâm TP HCM, được kỳ vọng sẽ có những điểm nổi bật mới hơn.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc bộ phận Khảo sát thị trường của CBRE Việt Nam dự đoán trong năm 2017, căn hộ hạng sang sẽ chiếm khoảng 30% tổng lượng cung, tăng gần gấp 3 so với năm 2016. Còn bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu của CBRE cho biết phân khúc hạng sang có mức giá tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2015.