Cận cảnh sân golf gần Tân Sơn Nhất bị đề nghị thu hồi

Trao đổi với Tuổi trẻ bên lề kỳ họp Quốc hội chiều 8/6, nhiều đại biểu cho rằng trong khi chờ đợi sân bay Long Thành thì nên thu hồi sân golf ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để có thêm gần 160ha đất, tăng công suất, giảm tình trạng ngập úng, kẹt cứng hiện nay. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM), lộ trình xây dựng sân bay Long Thành còn dài. Nếu giao diện tích sân golf cho sân bay Tân Sơn Nhất với đề án sử dụng cụ thể, việc đầu tư của ngành hàng không sẽ đem lại thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Được biết, cụm sân golf Tân Sơn Nhất có quy mô lên tới 157 ha với bốn sân A, B, C và D. Riêng một phần sân A nằm phía đường Quang Trung, quận Gò Vấp; ba sân còn lại đều tiếp giáp với sân bay. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Theo thông tin trên website tansonnhatgolf.vn, sân golf được thiết kế bởi Công ty Nelson&Haworth Golf Course Architects - là nhà thiết kế sân golf hàng đầu thế giới. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Cụm sân golf Tân Sơn Nhất gồm bốn sân: sân A với tổng chiều dài 3729 yards, sân B có tổng chiều dài 3620 yards, sân C có tổng chiều dài 3747 yards, sân D có tổng chiều dài 3729 yards. Đường xe diện được thiết kế chạy suốt sân golf. Ảnh: Zing. Trong 4 sân, mỗi sân được thiết kế 9 lỗ, tổng cộng có 36 lỗ, với 36 gậy tiêu chuẩn/sân. Loại cỏ sử dụng trong sân golf là Paspalum Platinum và TifEagle. Ảnh: Zing. Riêng bãi đỗ xe rộng tới 2.050 m2, đủ chỗ cho 361 ôtô và 500 xe máy. Ảnh: Zing. Công trình này được xây từ 2007 và khai trương vào tháng 8/2015. Điểm độc lạ thu hút lượng khách Vip đến sân golf này chính là cảnh máy bay liên tục cất cánh và hạ cánh.Ảnh: Zing. Theo tìm hiểu của Tuổi trẻ, sân golf Tân Sơn Nhất mở cửa cho khách chơi từ sáng đến 22h đêm. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm tay golf đến đây chơi và đều phải đặt lịch từ trước. Số caddy làm việc tại đây cũng lên đến hàng trăm người. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Có đến 70% khách chơi golf tại đây là người nước ngoài. Chỉ cần đáp máy bay tới sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có xe đón đến sân golf ngay gần đó. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Ngoài ra, từ cổng vào trung tâm khu phức hợp là tòa nhà CLB Golf được thiết kế khá lộng lẫy theo phong cách bán cổ điển, với diện tích lên tới 12.700 m2. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Tòa nhà này gồm có 3 tầng, là tòa nhà CLB Golf, nhà hàng A La Cart, phòng VIP, hầm rượu trung tâm hội nghị tiệc cưới Him Lam Palace có sức chứa 2.000 người và có cả bãi đáp trực thăng riêng. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Trong đó, khu vực lobby, lễ tân được bố trí nhiều ghế ngồi và quầy tea-break. Nhà hàng Him Lam được thiết theo tiêu chuẩn 5 sao, với sức chứa lên đến 500 người, tầm nhìn bao quát sân golf. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Khu vực thay đồ có gần 600 tủ đựng, phòng tắm hiện đại, phòng xông hơi và bể Jaczzi sang trong. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course. Khu vực hầm rượu trong tòa nhà CLB Golf. Ảnh: FB Sân Golf Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Golf Course.

