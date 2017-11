Cận cảnh những resort đẹp mê hồn phục vụ APEC 2017

1. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort Nằm giữa những ngọn đồi huyền thoại của bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - Khu Du lịch Sinh thái Biển Bãi Bắc được mệnh danh là một kiệt tác nghệ thuật hơn là một khu nghỉ dưỡng đơn thuần. Đây là địa điểm nghỉ ngơi của 21 lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (6 - 11/11) tại Đà Nẵng. Ảnh: BVPL. Tuyệt tác này đang góp phần ghi tên Việt Nam vào bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp toàn cầu khi vừa được tiếp tục vinh danh “Oscar của ngành du lịch”, giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới năm 2015” do Tổ chức World Travel Awards trao tặng. Đây cũng là khu nghỉ dưỡng duy nhất trong lịch sử của World Travel Awards hai năm liên tiếp được vinh danh ở giải thưởng danh giá này. Ảnh: The leader. Nét độc đáo và “chất riêng” của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort chính là khu biệt thự Tổng thống với những căn biệt thự rộng khoảng 1.000m2, sở hữu hai hồ bơi lớn, khu vực tiếp tân riêng hay phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Ảnh: The leader. 2. Vinpearl Da Nang Resort & Villas

Sở hữu vị trí đắc địa “Vàng” tại dải biển Non Nước – một trong Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Tạp chí Forbes bình chọn, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas (số 7 đường Trường Sa - P.Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cũng nằm trong danh sách phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Đặc trưng với nội thất hiện đại, các phòng nghỉ rộng rãi tại Vinpearl Da Nang Resort & Villas có ban công riêng cho tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển hoặc hồ bơi và chỗ ngồi ngoài trời. Ảnh: Internet. Ngoài ra còn đi kèm TV truyền hình cáp màn hình phẳng 46 inch, khu vực tiếp khách rộng rãi và thảm tập yoga. Ảnh: Internet. 3. Premier Village Danang Resort

Premier Village Danang Resort (99 Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn) là quần thể gồm 118 ngôi biệt thự ven biển đẳng cấp mang đường nét kiến trúc độc đáo, hiện đại. Ảnh: booking.com. Dự án được thiết kế và thi công bởi những nhà thầu nổi tiếng trên thế giới như: Sala Design Group (Anh), Blink Design Group (Mỹ), Tenax (Italy), Tropical Landscaping International (Thái Lan)...vì thế, mỗi chi tiết đều được nâng niu và hòa hợp với tổng thể. Ảnh: booking.com. Thiết kế lịch lãm và đẳng cấp với hai gam màu chủ đạo trắng đen, mỗi biệt thự ở đây như một nét chấm phá điểm tô cho thiên nhiên vốn dĩ đã rất trong lành, thanh khiết. Các căn biệt thự đều mở ra tầm nhìn rộng lớn, có bể bơi riêng, có 2-3 phòng ngủ, một phòng khách lớn,... Ảnh: booking.com. 4. Furama Resort Đà Nẵng

Furama Resort Đà Nẵng (số 105 đường Võ Nguyên Giáp - Q.Ngũ Hành Sơn) là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao đầu tiên của Việt Nam, bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 1997. Khu nghỉ dưỡng này hiện thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Sovico. Ảnh: Furama Resort Đà Nẵng. Tháng 9/2017, Furama Resort Đà Nẵng lọt vào “Top 25 khách sạn/khu nghỉ mát lý tưởng dành cho gia đình hàng đầu châu Á năm 2017” – “Hot 25 Family Hotel in Asia 2017”, do độc giả tạp chí Du lịch Smart Travel Asia bình chọn. Ảnh: Furama Resort Đà Nẵng. Trong hai ngày 5-6/10 vừa qua đã có 340 đại diện đến từ 20 nền kinh tế thành viên APEC cùng các đoàn quan sát viên đã tiền trạm lần thứ 2 tại đây để tổ chức các sự kiện trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Furama Resort Đà Nẵng. 5. Pullman Danang Beach Resort

Pullman Danang Beach Resort là khu nghỉ dưỡng sang trọng sở hữu vị trí đẹp và nổi bật trên trên Bãi biển Bắc Mỹ An, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 3 km (đường Võ Nguyên Giáp - Q.Ngũ Hành Sơn). Ảnh: pullman-danang.com. Các phòng nghỉ tại Pullman Danang đi kèm ban công riêng nhìn ra vườn, biển hoặc ao nước. Ảnh: pullman-danang.com. Mỗi phòng đều được trang bị TV, tủ lạnh và két an toàn. Phòng tắm riêng có vòi sen và bồn tắm riêng biệt. Ảnh: pullman-danang.com. 6. Khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng - Số 8, đường Võ Nguyên Giáp, P.Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn. Ảnh: hoteljob.vn 7. Hyatt Regency Danang resort & Spa - Đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn. Ảnh: hoteljob.vn 8. Sheraton Danang Resort - Đường Trường Sa, Q.Ngũ Hành Sơn. Ảnh: hoteljob.vn 9. Mường Thanh Luxury - 270 Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn. Ảnh: hoteljob.vn 10. Fusion Maia Danang - Đường Võ Nguyên Giáp – Q.Ngũ Hành Sơn. Ảnh: hoteljob.vn

