Cận cảnh ngôi nhà giá 400 tỉ vừa mua của Taylor Swift

Taylor Swift sở hữu nhiều cơ ngơi trên khắp nước Mỹ với tổng giá trị gần 100 triệu USD. Căn nhà mới nhất của Taylor nằm ở khu phố Tribeca, New York có 4 phòng ngủ, phòng chiếu phim riêng, quầy bar, phòng tập thể dục và khu vườn trên mái. Căn hộ mới nhất của ca sĩ này nằm ở khu phố Tribeca, New York với giá khoảng 400 tỷ đồng. Phòng khách rộng thênh thang với 2 gam màu chủ đạo đỏ - xanh tím than. Phòng chiếu phim. Phòng ngủ đơn giản với nhiều gấu bông. Khu vườn thư gian trên tầng.

