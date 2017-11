Cận cảnh khu đất vàng Lý Thường Kiệt trước ngày bị cưỡng chế thu hồi

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, dự kiến thời gian cưỡng chế từ 8h ngày 30/11/2017. Theo tìm hiểu của Kiến Thức, dự án xây dựng lại khu tập thể và cải tạo, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại khu chung cư cũ 30A Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang rơi vào tình trạng “chết lâm sàng” khi nó chậm tiến độ từ năm 2011 đến nay. Đây là một trong số những dự án cải tạo lại chung cư cũ theo hướng xã hội hóa đối với những khu tập thể có “tuổi đời” ngót nửa thế kỷ. Được xây dựng từ thời Pháp thuộc với tổng diện tích đất hơn 1.100m2, khu tập thể ba tầng nằm khu đất vàng 30A Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài thuộc sở hữu nhà nước. Từ năm 1986, Tổng cục Du lịch ký hợp đồng thuê nhà với Xí nghiệp quản lý nhà Hoàn Kiếm để làm trụ sở. Trong quá trình quản lý và sử dụng, một phần diện tích đã được cơ quan này bố trí làm chỗ ở cho cán bộ nhân viên. Trong quá trình sinh sống, hầu hết các hộ dân đều đã xây dựng thêm diện tích sử dụng trên khu vực chung, cơi nới hành lang, chuồng cọp… Đặc biệt, 22 hộ dân đang sử dụng tầng mái của tòa nhà ba tầng cũ, trong đó 19/22 hộ dân tự cơi nới, lấn chiếm này đã có quyết định tháo dỡ, xử phạt của UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bài từ tháng 1/2003. Năm 2005, Hà Nội có chủ trương cải tạo, xây dựng các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp theo phương án xã hội hóa. Các hộ dân cư trú hợp pháp, ổn định, lâu dài tại các khu tập thể cũ này sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ, với tỷ lệ diện tích, chỗ ở mới được tính toán theo phương án cụ thể, tùy theo địa bàn từng quận, huyện cùng với các phương án hỗ trợ kèm theo. Ngày 22/2/2008, UBND TP.Hà Nội có công văn số 1092 giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng các khu tập thể cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn quận. Và đến 5/1/2009, UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Công ty CP tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng. Ngày 13/6/2012, UBND TP. Hà Nội ban hành QĐ số 2598 thu hồi 1.169,3m2 đất tại phố Lý Thường Kiệt - Hàng Bài (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) do 5 tổ chức và 41 hộ dân đang quản lý và sử dụng để thực hiện dự án xây dựng lại khu tập thể và cải tạo, sắp xếp lại trụ sở làm việc như đã nêu trên. Quy mô dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở kết hợp với văn phòng gồm 4 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật, diện tích đất xây dựng 954m2 với 55 căn hộ chung cư. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 190 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án được Hà Nội yêu cầu bắt đầu từ quý I/2011 và hoàn thành vào quý I/2013. Thế nhưng, thời hạn thực hiện dự án trôi qua đã lâu mà đến nay nơi đây vẫn chỉ là một nửa khu nhà cũ nát, phần còn lại thì ngổn ngang gạch đá. Nguyên nhân là do 11 hộ dân khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài vẫn chưa di dời vì không đồng ý với phương án bồi thường của UBND quận Hoàn Kiếm đã phê duyệt. Công trường gần 10 năm chậm tiến độ tại 30A Lý Thường Kiệt... ... ngổn ngang gạch đá. Phần còn lại là một nửa khu nhà cũ nát mà các hộ dân kiên quyết bám trụ. Những "chuồng cọp" đang "đeo bám" trên căn hộ của các hộ dân... ...gây mất an toàn.

