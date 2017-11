Cận cảnh dự án lớn nhất Nam Sài Gòn - River City bị bán để trả nợ

Dự án River City nằm trên đường Đào Trí (quận 7, TP.HCM) với 12 block, được xây dựng trên khu đất rộng 112.585 m2. Trước đây, dự án có tên là The EverRich 2, do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Ảnh: Zing. Theo giới thiệu, dự án được có 3 mặt giáp sông với 99 tiện ích, được xem là lớn nhất khu Nam Sài Gòn, được thiết kế bao gồm các khối nhà riêng thành một khối khổng lồ với hình dáng như một làn sóng biển nhấp nhô. Ảnh: Zing. Sau nhiều năm bị “trùm mền”, An Gia Investment và Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) đã tham gia hợp tác và tái khởi động dự án. Trong đó, Công ty Phát Đạt có 50% cổ phần, nửa còn lại do An Gia và Creed Group nắm giữ. Ảnh: Zing. Toàn bộ dự án này gồm 12 khối tổ hợp chung cư cao 37 tầng, mật độ xây dựng toàn khu 25%, quy mô dân số 12.500 người. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.160 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành đến 2018. Ảnh: CafeLand. Tuy nhiên, kể từ hồi tháng 3/2017, dự án này đã ngưng bán hàng. Ghi nhận tại thời điểm tháng 5/2017, dự án căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại này chỉ có một block được xây dựng và hoạt động. Ảnh: NTD Một block khác chỉ là những khối bê tông cốt thép cao hàng chục tầng đã ngừng thi công. 2 block khác mới đổ cột trụ nhưng vắng bóng máy móc và công nhân. Ảnh: Zing. Theo tài liệu công bố tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, trong năm 2016, dự án River City đã bán được hơn 1.000 căn hộ. Năm 2017, dự kiến dự án sẽ mở bán 1.500 căn hộ. Ảnh: CafeLand. Từ đầu tháng 4, An Gia Investment đã mời từng khách hàng mua căn hộ tại dự án River City lên thanh lý hợp đồng. Mỗi khách hàng đều được chủ đầu tư trả lại số tiền đã đóng và cộng thêm 20% giá trị hợp đồng. Ảnh: muanhanhcanho.com. Theo đó, ngoài số tiền trả lại cho khách hàng thì liên doanh Phát Đạt - An Gia - Creed Group sẽ bỏ ra gần 400 tỷ đồng để bồi thường cho khách hàng. Ảnh: TGTT Đến đầu tháng 5/2017, mọi hoạt động thi công và giao dịch của River City đã dừng hẳn. Trên thị trường xuất hiện nhiều tin đồn dự án đã bị bán khi tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư vào siêu dự án Saigon Peninsula trị giá 6 tỷ USD nằm ngay cạnh River City. Tại Đại hội Cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT đã bác bỏ thông tin Vạn Thịnh Phát thâu tóm dự án này. Ảnh: angialand.com.vn Ông Đạt cho biết, vì thủ tục điều chỉnh quy mô không thể nhanh chóng được phê duyệt, khách hàng sẽ khó lòng chờ đợi nên công ty quyết định thanh lý hợp đồng, chấp nhận thiệt hại. Phát Đạt đang làm các thủ tục xin điều chỉnh quy mô dự án, giảm số lượng căn hộ và tăng diện tích cây xanh. Trong năm 2017, doanh nghiệp này sẽ đổ thêm 1.000 tỷ đồng phát triển dự án River City. Ảnh: angialand.com.vn. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất trên Zing, do không thể phát triển dự án River City cùng các đối tác là An Gia Investment và Creed Group, Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt quyết định bán dự án River City để trả nợ ngân hàng. Ảnh: CafeLand. Video: Các dự án BĐS phải mua bảo hiểm cho người mua nhà. Nguồn: VTV:

Dự án River City nằm trên đường Đào Trí (quận 7, TP.HCM) với 12 block, được xây dựng trên khu đất rộng 112.585 m2. Trước đây, dự án có tên là The EverRich 2, do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Ảnh: Zing. Theo giới thiệu, dự án được có 3 mặt giáp sông với 99 tiện ích, được xem là lớn nhất khu Nam Sài Gòn, được thiết kế bao gồm các khối nhà riêng thành một khối khổng lồ với hình dáng như một làn sóng biển nhấp nhô. Ảnh: Zing. Sau nhiều năm bị “trùm mền”, An Gia Investment và Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) đã tham gia hợp tác và tái khởi động dự án. Trong đó, Công ty Phát Đạt có 50% cổ phần, nửa còn lại do An Gia và Creed Group nắm giữ. Ảnh: Zing. Toàn bộ dự án này gồm 12 khối tổ hợp chung cư cao 37 tầng, mật độ xây dựng toàn khu 25%, quy mô dân số 12.500 người. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.160 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành đến 2018. Ảnh: CafeLand. Tuy nhiên, kể từ hồi tháng 3/2017, dự án này đã ngưng bán hàng. Ghi nhận tại thời điểm tháng 5/2017, dự án căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại này chỉ có một block được xây dựng và hoạt động. Ảnh: NTD Một block khác chỉ là những khối bê tông cốt thép cao hàng chục tầng đã ngừng thi công. 2 block khác mới đổ cột trụ nhưng vắng bóng máy móc và công nhân. Ảnh: Zing. Theo tài liệu công bố tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, trong năm 2016, dự án River City đã bán được hơn 1.000 căn hộ. Năm 2017, dự kiến dự án sẽ mở bán 1.500 căn hộ. Ảnh: CafeLand. Từ đầu tháng 4, An Gia Investment đã mời từng khách hàng mua căn hộ tại dự án River City lên thanh lý hợp đồng. Mỗi khách hàng đều được chủ đầu tư trả lại số tiền đã đóng và cộng thêm 20% giá trị hợp đồng. Ảnh: muanhanhcanho.com. Theo đó, ngoài số tiền trả lại cho khách hàng thì liên doanh Phát Đạt - An Gia - Creed Group sẽ bỏ ra gần 400 tỷ đồng để bồi thường cho khách hàng. Ảnh: TGTT Đến đầu tháng 5/2017, mọi hoạt động thi công và giao dịch của River City đã dừng hẳn. Trên thị trường xuất hiện nhiều tin đồn dự án đã bị bán khi tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư vào siêu dự án Saigon Peninsula trị giá 6 tỷ USD nằm ngay cạnh River City. Tại Đại hội Cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT đã bác bỏ thông tin Vạn Thịnh Phát thâu tóm dự án này. Ảnh: angialand.com.vn Ông Đạt cho biết, vì thủ tục điều chỉnh quy mô không thể nhanh chóng được phê duyệt, khách hàng sẽ khó lòng chờ đợi nên công ty quyết định thanh lý hợp đồng, chấp nhận thiệt hại. Phát Đạt đang làm các thủ tục xin điều chỉnh quy mô dự án, giảm số lượng căn hộ và tăng diện tích cây xanh. Trong năm 2017, doanh nghiệp này sẽ đổ thêm 1.000 tỷ đồng phát triển dự án River City. Ảnh: angialand.com.vn. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất trên Zing, do không thể phát triển dự án River City cùng các đối tác là An Gia Investment và Creed Group, Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt quyết định bán dự án River City để trả nợ ngân hàng. Ảnh: CafeLand. Video: Các dự án BĐS phải mua bảo hiểm cho người mua nhà. Nguồn: VTV: