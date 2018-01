Cận cảnh “biệt phủ” xây dựng trái phép ở Hải Phòng

Theo thông tin trên Người lao động, ngôi biệt phủ được xây dựng trái phép tại khu vực hành lang sát chân đê biển 1 quốc gia (thuộc địa bàn tổ dân phố số 3B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Ảnh: NLĐ. Căn biệt thự nằm ngay cạnh mép sông, trong hành lang thoát lũ, thuộc đê tả sông Văn Úc - Đê Quốc gia. Ảnh: NLĐ. Đoạn qua địa bàn hành chính xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Ảnh: VTC. Cạnh đó là kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Đây là căn biệt phủ xây dựng trái phép của gia đình ông Tr.V.Kh. (SN 1976, Hải Phòng). Theo tờ VTC News, ngôi biệt thự này được bao quanh bằng hệ thống tường rào kiên cố. Xung quanh có vườn cây ăn quả, cây cảnh... "Biệt phủ" nằm trên khu đất có diện tích gần 5.000m2 này đã tồn tại nhiều năm nay nhưng chưa bị cơ quan chức năng xử lý. Trước đó, vào hồi tháng 4/2017, dư luận cũng từng "dậy sóng" về ngôi biệt thự của gia đình ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Phó Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk - xây trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ảnh: Zing. Trả lời báo chí, ông Kỷ cho biết, ngôi biệt thự này do vợ ông đứng tên có giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Số tiền này chủ yếu là tiền con cái ông gom góp cộng với tiền của vợ. Thời trẻ, ông cũng chạy xe ôm thêm để tích góp. Ảnh: Lao Động. Video "Những 'biệt phủ' xây dựng trái phép vi phạm hành lang an toàn đê quốc gia ở Hải Phòng". Nguồn: VTC News

