Biệt thự Hà Nội bỏ hoang biến thành quán cafe vườn đẹp mãn nhãn

Nhiều năm về trước, khi bất động sản phía Tây Thủ đô còn "nóng", hàng loạt căn biệt thự có giá cả chục tỷ đồng mọc lên san sát dọc theo trục đường Lê Trọng Tấn (Hoài Đức, Hà Nội). Tuy nhiên, khi bất động sản chững lại, hàng trăm biệt thự này chịu cảnh "đắp chiếu", không người ở. Sau vài năm, các căn biệt thự hoang đã được cải tạo, thiết kế mới thành những quán cà phê, văn phòng giao dịch với phần sân vườn cây xanh đẹp mắt. Các căn biệt thự song lập mới chỉ xây xong phần thô đã được phủ xanh bằng các loại hoa, cây cảnh. Hầu hết các căn đều có sân vườn, diện tích sử dụng rộng rãi vì thế, không khó hiểu khi nhiều người chọn thuê hoặc cải tạo biệt thự hoang thành quán cà phê vườn kinh doanh sinh lời. Tầng 1 và sân vườn được cải tạo làm nơi kinh doanh cà phê, tầng hai và tầng 3 vẫn để hoang. Phần diện tích sân vườn tại các biệt thự rộng khoảng 100- 150m2 này đã được thiết kế đẹp mắt. Dọc lối đi là các loại hoa, cây cảnh và tiểu cảnh non bộ với dòng suối nhân tạo. Đủ các loại hoa, cây cảnh tươi tốt tại đây đã cho thấy sự cầu kỳ, chăm chút của chủ quán. Các không gian ngồi thưởng thức đồ uống, cà phê của khách đều tiếp xúc với thiên nhiên mà vẫn đảm bảo sự riêng tư ngăn chia từng bàn. Nhiều khách hàng thích thú ngắm vườn cảnh trong biệt thự bỏ hoang. Anh Lê Anh Tuấn (nhà ở khu An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: "Tôi là khách quen ở đây, trước đây cả dãy nhà bỏ hoang nhìn tiêu điều lắm, vài năm gần đây khi có cư dân về sống ở vài chung cư mới thì các biệt thự được thuê hoặc cải tạo lại thành quán cà phê. Không gian rộng rãi lại đẹp nên tôi thường đến đây". Theo anh Nguyễn Minh Giang (một người chuyên tư vấn thiết kế sân vườn): "Với những khu sân vườn rộng từ 100m2 thì chi phí cải tạo có thể lên tới cả tỷ đồng, thậm chí nhiều hơn, phụ thuộc vào ý tưởng thiết kế của người chủ. Tiểu cảnh càng khó, càng nhiều loại cây lạ, độc thì giá thành sẽ cao hơn. Tuy nhiên, ở đây có thể chi phí thuê mặt bằng sẽ rẻ hơn nhiều so với những khu vực khác". Một góc lãng mạn thu hút khách đến quán. Những bông hoa hồng đã bung nở đẹp mắt. Một bàn nước ngay dưới tán nho khá độc đáo... Khó có thể ngờ nơi đây từng bị bỏ hoang. Một góc tiểu cảnh hút mắt của quán cà phê. Hòn non bộ là điểm nhấn nổi bật trong khu vườn. Sát cạnh quán, cả chục căn liền kề vẫn hoang tàn, tiêu điều vì không có người ở.

