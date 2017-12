Biệt thự dưới lòng đất của giới siêu giàu Mỹ thời kỳ Chiến tranh lạnh

Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, Mỹ và Liên Xô lâm vào tình trạng “Chiến tranh Lạnh” (1946-1989) do quan điểm đối lập và nhiều xung đột xảy ra liên tiếp. Giai đoạn này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính trị, quân sự cũng như cuộc sống của người dân Mỹ. Vì vậy, một vài đại gia Mỹ khi đó đã không tiếc tiền xây dựng biệt thự dưới lòng đất làm nơi cư trú an toàn. Biệt thự xa hoa dưới lòng đất tại Mỹ thời kỳ “Chiến tranh lạnh”.Biệt thự này được xây dựng vào năm 1978 tại Las Vegas, chiếm diện tích 1.412 mét vuông. Căn nhà xa hoa này còn trang bị sẵn bể bơi, lò sưởi, bồn tắm mát xa thư giãn, phòng xông hơi, sàn nhảy và một sân golf cỡ nhỏ. Đặc biệt, tuy ở dưới lòng đất nhưng phần ngoại cảnh của căn nhà này được mô phỏng y như sân vườn trên mặt đất. Chủ nhà có thể thoải mái ngắm trời xanh mây trắng, cảnh rừng núi bao la với cây cỏ ngập tràn. Được biết, nhà tài phiệt Gillard Henderson – chủ nhân biệt thự khi đó tin rằng, “Chiến tranh Lạnh” sẽ kết thúc bằng bức xạ hạt nhân. Vì vậy, ông đã xây dựng căn biệt thự này để hưởng thụ và đảm bảo an toàn. Lối đi xuống lòng đất. Sân golf mini. Phòng bếp với đầy đủ trang thiết bị hiện đại Căn nhà xa hoa này có diện tích siêu khủng: 1.412 mét vuông. Phòng tắm có bồn mát xa thư giãn hiện đại.

