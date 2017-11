Biệt thự bỏ hoang của Á hậu Hoàng My ở Đồng Nai

Trước khi khiến dư luận bất bình về phát ngôn so sánh bão Damrey không nhằm gì so với cuộc thi hoa hậu mới đây, Á hậu Hoàng My rất được lòng công chúng bởi tài sắc vẹn toàn và đời tư sạch bóng scandal. Ảnh: Vietnamnet. Hoàng My đăng quang ngôi vị Á hậu I của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Sau một thời gian tích cóp, năm 2016, Hoàng My tự mua cho mình một căn hộ ở TP HCM. Ảnh: Khám phá. Trước đó, Hoàng My từng sống cùng gia đình trong một căn biệt thự nhỏ nằm ở ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai. Ảnh: Khám phá. Tuy nhiên, khoảng 1-2 năm sau cuộc thi Hoa hậu, ngôi biệt thự này trở nên hoang vắng, hiu cạnh. Ảnh: GDVN. Căn biệt thự bỏ hoang của Á hậu Hoàng My nằm bên một con đường hun hút, trong một xóm đạo yên tĩnh. Ảnh: GDVN. Hoàng My cũng từng về đây quay hình ảnh những ngày chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Ảnh: GDVN. Giờ đây, ngôi nhà trở nên hoang tàn, không người ở. Ảnh: Zing. Sân ngập đầy lá khô, cây cỏ mọc um tùm. Ảnh: Zing. Bên ngoài là tường rào sắt. Ảnh: GDVN. Trong vườn còn nhiều cây xanh. Ảnh: GDVN. Những ngày gia đình Hoàng My sống ở đây, căn biệt thự được cho là đẹp nhất miền quê hẻo lánh này. Ảnh: GDVN.

