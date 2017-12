Ban công siêu nhỏ vẫn khiến hàng xóm ghen tỵ khi decor theo cách này

Ban công chỉ vài mét vuông, điều đó sẽ không phải vấn đề quan trọng đối với những người có nhiều ý tưởng trang trí độc đáo. Bởi chỉ cần một vài nội thất cơ bản, tìm chức năng phù hợp với ban công và dành một phần tường để treo những chậu hoa nhiều màu sắc. Ban công đẹp như một bức tranh với ý tưởng đơn giản này.Ban công mùa đông dịu dàng và ấm cúng, xua tan lạnh giá khi được lắp đặt thêm những chiếc đèn với ánh sáng vàng. Đèn led được giăng mắc phía trần ban công để mọi người có thể cảm nhận được nét đẹp lung linh và tinh tế dù ban công có diện tích nhỏ. Tận dụng lan can ban công để đặt vài chậu cây dạng dây leo làm điểm nhấn. Một vài chiếc ghế với gối tựa êm ái là đủ để ai đến cũng muốn được ngồi ở đây chuyện trò, tận hưởng không khí nên thơ và trong lành. Khi việc trang trí, làm đẹp ban công đã hoàn tất như trải thảm, đặt ghế ngồi hay đặt những chậu hoa trên lan can, bạn vẫn có thể điểm tô cho khoảng diện tích nhỏ xíu phía ngoài nhà bằng cách lắp đặt đèn dây nhiều bóng. Những buổi tối, ai cũng sẽ thích được ngồi ngắm trăng sao hay đơn giản là uống với nhau tách trà nóng. Những chiếc đèn hình cầu dễ dàng tìm mua được ở các cửa hàng đồ gia dụng hay đồ trang trí nhà. Việc treo đèn cũng không tốn nhiều thời gian nhưng đủ để tạo nét lãng mạn và quyến rũ cho ban công nhỏ xíu nhà bạn dù được trang trí đơn giản đến mức nào. Với những người yêu cây xanh, việc tạo tiểu cảnh luôn là ý tưởng tuyệt vời và mang nhiều cảm hứng tích cực cho cuộc sống và công việc. Sử dụng sỏi, đá cuội và những chậu cây sẵn có, ngôi nhà đẹp bình yên và dịu dàng khi có khoảng ban công thân thiện với môi trường như vậy. Chỉ cần đặt bàn trà với màu sắc nổi bật, tấm thảm để chân ấm cúng với họa tiết và màu sắc bắt mắt, gối tựa êm ái và độc đáo bởi những hoa văn rực rỡ, tất cả đều dễ chọn lựa, tìm kiếm và trang trí nhưng đủ để giúp khoảng ban công nhỏ thêm sức sống. Chăm chút cho những chậu hoa, mỗi một chậu hoa đặt ở lan can khi nở hoa rực rỡ sẽ khiến tâm hồn bạn thêm thanh nhẹ và dễ chịu hơn mỗi ngày. Đặt chiếc ghế gỗ dài đơn giản gọn gàng ở một góc ban công, thêm nệm và gối tựa nhiều màu sắc. Bài trí đơn giản như vậy nhưng vẫn luôn khiến bạn thêm yêu đời khi vừa ngồi tận hưởng cảm giác trong lành, ấm áp vừa cảm thấy thích thú với khoảng ban công rực rỡ bắt mắt nhà mình. Cắm hoa và trồng hoa theo mùa, không cần nhiều, chỉ cần một chậu hoa nho nhỏ, một lọ hoa be bé là đủ để không gian ban công đẹp dịu dàng và lãng mạn.

