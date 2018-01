13 công trình được mong đợi nhất sẽ hoàn thành năm 2018

Trụ sở Công ty China Resources, Thâm Quyến (Trung Quốc) - Hãng kiến trúc KPF Associates. Theo Hội đồng Nhà cao tầng và môi trường sống đô thị, đang có 46 dự án, trong đó có những toà nhà cao hơn 200 m được xây dựng tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Toà nhà cao nhất là trụ sở của Tập đoàn Tài nguyên Trung Quốc (China Resources Holdings) cao 392 m dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Tribunal de Paris, Paris (Pháp) - Hãng kiến trúc: Renzo Piano Building Workshop. Được thiết kế bởi kiến trúc sư đoạt giải Pritzker - Renzo Piano, công trình có diện tích gần 62.000 m2 này sẽ trở thành tổ hợp toà án lớn nhất châu Âu khi hoàn thành trong năm 2018. V&A Museum of Design, Dundee (Scotland) - Hãng kiến trúc: Kengo Kuma & Associates. Công trình bảo tàng ấn tượng với các tấm đá V&A dự kiến mở cửa trong năm nay. Đây là thiết kế của hãng kiến trúc Nhật Kengo Kuma & Associates. Vessel, New York (Mỹ) - Hãng kiến trúc: Heatherwick Studio. Toạ lạc tại dự án thành phố Hudson Yards của New York, toà nhà Vessel cao 45 m như một khối tượng điêu khắc khổng lồ với cầu thang nối liền. Đây là thiết kế của kiến trúc sư Thomas Heatherwick. Được biết đến là Steinway Tower, 111 West 57th Street là toà nhà "siêu mỏng" cao tới 435 m. Darling Square Civic Building, Sydney (Australia) - Hãng kiến trúc: Kengo Kuma & Associates. Darling Square là một trong những công trình kiến trúc đồ sộ gồm thư viện và trung tâm bán lẻ đang được xây dựng bên bờ sông Sydney, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Ga hàng không sân bay Istanbul mới (Thổ Nhĩ Kỳ) - Hãng kiến trúc: Grimshaw Architects. Được gọi là sân bay Istanbul mới, đây sẽ là trung tâm vận tải với 6 đường băng dự kiến hoàn thiện toàn bộ trong 10 năm tới. Tuy nhiên, giai đoạn đầu tiên của dự án này sẽ hoàn thành trong năm nay, cho phép đón khoảng 90 triệu hành khách mỗi năm. Thư viện trung tâm Helsinki (Phần Lan) - Hãng kiến trúc: ALA Architects. ALA Architects là hãng kiến trúc được chọn để thiết kế công trình thư viện trung tâm Helsinki mới trong môt cuộc thi năm 2012. Công trình này dự kiến mở cửa trong năm 2018. Thư viện này có mặt tiền ấn tượng với chất liệu gỗ và khu quảng trường rộng lớn. Lakhta Center, St. Petersburg (Nga) - Hãng kiến trúc: Kettle Collective, RMJM và GORPROJECT. Khi hoàn thành vào năm 2018, Lakhta Center tại St. Petersburg sẽ trở thành toà nhà cao nhất tại châu Âu. Khu tổ hợp đa chức năng này bắt đầu được xây dựng từ năm 2012. Framework, Portland, bang Oregon (Mỹ). Với chiều cao 26 m, chung cư Famework tại Portland, bang Oregon sẽ trở thành toà nhà khung gỗ cao nhất tại Mỹ. Đại bảo tàng Ai cập, Giza (Ai Cập) - Hãng kiến trúc: Heneghan Peng Architects. Công trình Đại bảo tàng Ai Cập (Grand Egyptian Museum) được chờ đợi từ lâu dự kiến mở cửa một phần vào tháng 5 tới sau hơn 15 năm cuộc thi thiết kế bảo tàng này được công bố lần đầu tiên. Chung cư Domino Sugar, New York (Mỹ) - Hãng kiến trúc: SHoP Architects. Nằm trên mảnh đất của một nhà máy sản xuất đường cũ, dự án cải tạo thành chung cư này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt khu vực Williamsburg của thành phố New York.

