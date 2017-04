12 loại hoa rực rỡ bạn nên trồng trong nhà mùa hè

Hoa thược dược là một trong những loại hoa thích hợp trồng vào mùa hè này. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, hoa thược dược với bố cục cân xứng và màu hoa rực rỡ sẽ làm cho bất cứ khu vườn nào trở nên sinh động và vui nhộn. Thược dược nở hoa dày với các màu sắc bắt mắt như: đỏ, trắng, cam, vàng... Hoa thược dược nở rộ nhất vào thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9. Hãy bắt tay vào dọn cỏ trong vườn để hoa thược dược kịp đua nở trong vườn nhà bạn mùa hè này. Hoa cúc vạn thọ là loài hoa được trồng ở nhiều nhà vì đây là loài hoa rất dễ trồng và dễ chăm sóc. Không chỉ màu vàng, cúc vạn thọ có rất nhiều màu sắc để lựa chọn tùy vào sở thích của gia chủ. Nếu bắt đầu trồng hoa từ bây giờ, hoa cúc sẽ nở rộ trong suốt mùa hè. Hoa chuông: Loại hoa hình ống hoặc hình nón này đặc biệt nở rộ trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, hoa chuông chỉ phát triển trong diện tích đất rộng rãi. Hãy trồng hoa chuông nếu nhà bạn có diện tích vườn rộng nhé. Hoa chua me đất có nhiều màu sắc khác nhau như màu tím, màu vàng. Cây chua me đất thường mọc ở đồng quê nơi có đất và khí hậu ẩm ướt. Bạn có thể dễ dàng trồng cây chua me đất ở ngoài trời và trong nhà. Hoa cúc lạc là loài hoa lâu năm, nở rộ từ tháng 3 đến tháng 9 và có thể phát triển trên nền đất khô, nóng, nghèo dinh dưỡng. Khi mùa hè đến, đừng quên tô điểm cho khu vườn của bạn bằng màu đỏ, vàng rực rỡ của những bông hoa cúc lạc. Với bông to, cánh xếp duyên, hương thơm nồng nàn quyến rũ, không ai có thể cưỡng lại những bông hoa mẫu đơn kiều diễm này. Hoa mẫu đơn rất dễ trồng và có thể sống tới 100 năm nếu được chăm sóc cẩn thận trong thời tiết mát mẻ. Không những mang vẻ đẹp trang nhã, hài hòa, hoa hiên rất dễ sống và không cần quá nhiều công chăm sóc, miễn là bạn trông hoa ở mảnh đất tốt, có đủ độ ẩm. Hoa hiên thích nghi theo từng mùa và thậm chí có thể ăn được. Cúc ngũ sắc lúc nào cũng rực rỡ, xinh đẹp, đáng yêu như chính tên gọi của nó. Cúc ngũ sắc được trồng nhiều ở Việt Nam vì đây là loài cây sinh trưởng tốt, sức đề kháng cao, không kén đất, hoa lại rất bền màu. Hoa cúc ngũ sắc vẫn có thể sống tốt trong điều kiện mùa hè nóng bức và thậm chí có thể nở trong mưa. Cúc ngũ sắc với 5 màu cơ bản: đỏ, vàng, cam, hồng, trắng thích hợp để trồng ở chậu, bồn, ban công nhà bạn. Hoa đại (hoa sứ): Đây là loài hoa rất phù hợp với khí hậu ở các vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Hoa đại có nhiều màu đa dạng như trắng, đỏ, hồng, tím và cả màu vàng. Cây đại rất dễ trồng, phát triển quanh năm và hoa đại thường nở rộng, đưa mùi hương thoang thoảng vào mùa hè. Hoa giấy với sắc hồng, sắc trắng mong manh của nó đã đi vào không biết bao nhiêu bài thơ, bài hát. Hoa giấy có thể trồng ở cổng, hàng rào, thậm chí hoa giấy có thể leo lên mái nhà bạn và tạo thành hoa trang trí đẹp mắt. Hoa giấy có nguồn gốc từ Brazil và được biết đến là một trong những loài hoa sinh trưởng tốt nhất vào mùa hè. Hoa oải hương là loài hoa ưa nhiệt và phát triển nhanh trong mùa hè. Bạn nên trồng hoa oải hương ở hiên nhà, gần cửa sổ để có thể cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng của hoa đưa vào căn phòng. Hoa hướng dương là loài hoa được ưa chuộng nhất trong mùa hè này vì vẻ đẹp rực rỡ, ấn tượng của từng bông hoa. Hướng dương rất dễ trồng vì đây là loài cây có thể chịu được khô, nóng. Kỹ thuật trồng hoa hướng dương không hề khó, chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có ngay chậu hoa “khổng lồ” với sắc vàng rực rỡ.

