1001 kiểu sáng tạo cho lan can cầu thang lạ mắt

Không chỉ dùng để trang trí, một chiếc dây thừng còn có thể thay thế lan can cầu thang với một vẻ đẹp độc đáo và đầy thu hút. Cầu thang như được khoác áo mới, tạo nét thú vị riêng cho ngôi nhà. Hàng rào chắn bằng kim loại vừa đảm bảo an toàn vừa giúp cầu thang thêm phần sang trọng. Dây thừng màu trắng với những đường zig-zag tạo cảnh quan mỹ thuật độc đáo. Dây thừng đàn hồi màu lam ngọc giúp cầu thang sắt thêm phần sinh động. Lan can màu sặc sỡ cho phòng khách sống động, tạo cái nhìn hiện đại. Nhìn có vẻ mong manh nhưng thực tế chúng được thiết kế chắc chắn và an toàn. Thiết kế đơn giản nhưng khác biệt, lan can cầu thang dây cáp giống như chiếc lồng sắt tạo cảm giác an toàn khi lên xuống trong đêm. Cầu thang gỗ dây cáp tạo độ thoáng cho ngôi nhà có không gian nhỏ, mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng. Gọn nhẹ và vô cùng thanh thoát. Nguồn ảnh: Contemporist.

