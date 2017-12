Top 10 nhà lãnh đạo quan trọng nhất lịch sử Mỹ

George Washington (1732-1799) là Tổng thống đầu tiên của Mỹ và tại nhiệm trong 2 nhiệm kỳ. Nhà lãnh đạo nổi tiếng này là chính khách có ảnh hưởng lớn đến lịch sử nước Mỹ, trong đó có việc từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội nghị Lập hiến năm 1787 để xây dựng nên bản Hiến pháp Mỹ. Thomas Jefferson (1743-1826) là một “người cha lập quốc” của Mỹ. Ông là Tổng thống thứ 3 của Mỹ và là người sáng lập nên Đảng Dân chủ. Ông là tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập, Đạo luật Virginia về tự do tín ngưỡng và là người sáng lập Đại học Virginia. Tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) nổi tiếng với việc dẫn dắt nước Mỹ đi qua cuộc Nội chiến đẫm máu. Ông là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất lịch sử Mỹ. James Madison (1751-1836) là tổng thống thứ 4 của Mỹ và là một trong số 7 “người cha lập quốc” của Mỹ. Ông đã thúc đẩy thông qua bản Hiến pháp của nước Mỹ và soạn thảo Tuyên ngôn nhân quyền. Do vậy, ông còn được gọi là "cha đẻ" của Hiến pháp Mỹ. Alexander Hamilton (1757 - 1804) là Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ. Ông cùng với Benjamin Franklin là 2 người duy nhất không phải Tổng thống Mỹ xuất hiện trên các tờ tiền giấy của Mỹ. Ông Hamilton được coi là “kiến trúc sư trưởng” cho hệ thống kinh tế Mỹ. Đây cũng là lý do chính chân dung ông xuất hiện trên tờ tiền 10 USD. Benjamin Franklin (1706-1790) không phải là Tổng thống Mỹ nhưng chân dung của ông vẫn được in trên tờ tiền 100 USD. Lý do là vì ông Franklin là một trong 7 “người cha lập quốc” của Mỹ (6 người còn lại là John Adams, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison và George Washington). Chính khách này đã ký vào 3 văn kiện quan trọng nhất đem lại nền độc lập cho nước Mỹ là: Hiệp ước Đồng minh Pháp-Mỹ, Hiệp ước Paris và Tuyên ngôn Độc lập. Ông cũng là một trong những người đặt bút ký vào bản Hiến pháp Mỹ. John Adams (1735-1826) là tổng thống thứ 2 của nước Mỹ và là tổng thống đầu tiên được làm việc tại Nhà Trắng sau công trình này hoàn tất xây dựng. Tổng thống Adams gây chú ý khi có người con trai - John Quincy Adams đắc cử Tổng thống thứ 6 của Mỹ. John F. Kennedy (1917-1963) là tổng thống Mỹ từ năm 1961 cho đến khi bị ám sát vào tháng 11/1963. Ông là vị tổng thống trẻ nhất lịch sử nước Mỹ khi nhậm chức. Tổng thống thứ 32 của Mỹ Franklin D. Roosevelt (1882-1945) trở thành chủ nhân Nhà Trắng từ năm 1933 - 1945. Ông đã dẫn dắt nước Mỹ đi qua nhiều biến động lớn trong thế kỷ 20 như cuộc khủng hoảng kinh tế và Chiến tranh thế giới 2. Dwight D. Eisenhower (1890-1969) là Tổng thống thứ 34 của Mỹ từ năm 1953 - 1961. Trước khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng, ông Eisenhower là tướng 5 sao trong quân đội Mỹ hồi Chiến tranh thế giới 2. Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Trump đăng video "cảm ơn châu Á" với nhiều hình ảnh Việt Nam (nguồn: Zing News)

