Park Yong-han: Triều Tiền bỏ xa Hàn Quốc về số tàu ngầm

(Kiến Thức) - Theo nhận định của chuyên gia Park Yong-han, Triều Tiền sở hữu hạm đội tàu ngầm lớn hơn nhiều so với Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap đưa tin tàu ngầm hạt nhân USS Mississippi của Mỹ đã cập bến Hàn Quốc. Dự kiến, tàu ngầm này sẽ có hoạt động tập huấn chung với hải quân Hàn Quốc.



Theo Hải quân Mỹ, động thái triển khai tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - khí tài quân sự mới nhất của Mỹ - nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ ủng hộ duy trì an ninh và ổn định tại khu vực. Đây được cho là động thái mới nhất trong chuỗi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Đông Bắc Á giữa căng thẳng với Triều Tiên.

Trước khi tàu ngầm hạt nhân USS Mississippi đến Hàn Quốc, 3 tàu sân bay USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan của Mỹ từng tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương đầu tháng 11 vừa qua để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn. Cuộc tập trận này được đánh giá là lớn nhất trong 1 thập kỷ giữa Mỹ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Động thái này được đánh giá là lời cảnh cáo cứng rắn tới Triều Tiên.

Tàu ngầm USS Mississippi. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Những năm gần đây, nhiều nước lớn trên thế giới như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Triều Tiên... tích cực nghiên cứu và sản xuất những loại vũ khí, khí tài, công nghệ quân sự hiện đại, trong đó có tàu ngầm. Đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, giới chuyên gia đã đưa ra những đánh giá về hạm đội tàu ngầm của Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bàn về vấn đề này, nhà phân tích Park Yong-han, chuyên gia quân sự từng làm việc với Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hiện sở hữu 80 tàu ngầm và đang phát triển các loại tên lửa đạn đạo trong khi Hàn Quốc có 18 chiếc.

Theo chuyên gia Park, mẫu tàu ngầm mạnh nhất của Triều Tiên hiện nay là tàu ngầm lớp Sinpo hoặc Gorae loại 2.000 tấn được phát triển dựa trên tàu ngầm lớp Golf của Nga. Mặc dù tàu ngầm lớp Sinpo là mẫu tàu ngầm nguy hiểm nhất của Triều Tiên nhưng chuyên gia Park cho hay các tàu ngầm lớp Romeo mới thực sự đóng vai trò chủ đạo trong hạm đội tàu ngầm của chính quyền Bình Nhưỡng.

Chuyên gia Park dự đoán do sở hữu nhiều tàu ngầm nên Triều Tiên có khoảng 10 căn cứ tàu ngầm để duy trì hoạt động những khí tài hiện đại này.

So sánh, Hàn Quốc có ít tàu ngầm hơn so với Triều Tiên. Một số tàu ngầm do Hàn Quốc chế tạo và một số là đi mua. Hạm đội tàu ngầm của Hàn Quốc được đánh giá ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh thẳng với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.

Hàn Quốc coi tàu ngầm là một trong những khí tài chủ lực trong các chiến dịch tấn công Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.