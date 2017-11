Những chi tiết thú vị về cuộc đời nhà vật lý Einstein

Mặc dù được ca ngợi là một thiên tài nhưng không phải ai cũng biết nhà vật lý Albert Einstein bị chậm nói. Phải đến năm 4 tuổi, nhà vật lý thiên tài này mới bắt đầu biết nói. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, Einstein đã say mê toán học, khoa học và âm nhạc. Vào năm 1903, nhà vật lý Albert Einstein kết hôn với người vợ đầu tiên - Mileva Marić mặc dù cha mẹ ông không đồng ý cuộc hôn nhân này. Những bức thư gần đây tiết lộ Mileva cũng là một nhà vật lý. Bà được cho là có thể đã có đóng góp đáng kể với những phát minh đột phá của Einstein. Trước khi Albert Einstein kết hôn với Mileva Marić, bà đã bí mật sinh con gái của hai người tại nhà bố mẹ đẻ tại Serbia. Tuy nhiên, cô con gái Lieserl khi ấy không có thân phận rõ ràng. Những hồ sơ liên quan đến Lieserl đều biến mất sau khi sinh. Do vậy, không ai biết chính xác số phận con gái đầu lòng của Einstein. Sau khi kết hôn, vợ chồng Einstein và Mileva có với nhau 2 người con trai. Khi chung sống với nhau, Einstein đặt ra một bộ quy tắc yêu cầu vợ Mileva thực hiện theo, trong đó có những yêu cầu như bà phải chuẩn bị 3 bữa ăn/ngày, chỉ được nói khi ông yêu cầu và đừng nên mong chờ sự quan tâm, những cử chỉ, hành động thân mật từ nhà vật lý thiên tài này. Albert Einstein là người sáng lập ĐH Hebrew ở Jerusalem vào năm 1921. Cũng trong năm này, ông giành được giải Nobel. Nhà vật lý Einstein yêu chuộng hòa bình. Do vậy, khi Hitler lên nắm quyền ở Đức, nhà vật lý này quyết định di cư sang Mỹ. Một tháng trước khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra, Einstein và đồng nghiệp Leo Szilárd đã viết một bức thư gửi cho cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt với nội dung cảnh báo rằng Đức đang phát triển bom hạt nhân. Bức thư này khiến giới chức Mỹ thúc đẩy chương trình chế tạo bom nguyên tử - vũ khí hủy diệt mạnh nhất trong lịch sử - có tên Dự án Manhattan. Vào năm 1952, Einstein từ chối đề nghị của Thủ tướng Israel David Ben-Gurion để trở thành tân Tổng thống của Israel. Einstein là người phản đối nạn phân biệt chủng tộc và gọi vấn nạn này là "một căn bệnh". Bên cạnh sự nghiệp nghiên cứu khoa học, Einstein còn là thành viên của Hiệp hội quốc gia vì sự Phát triển của người Da màu (NAACP) kể từ khi sinh sống và làm việc tại Princeton, bang New Jersey, Mỹ.

