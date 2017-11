Maureen Ryan: Lạm dụng tình dục ở Hollywood là hệ quả tất yếu

Những ngày gần đây, vấn nạn lạm dụng tình dục "nóng" dư luận Mỹ khi đạo diễn, nhà sản xuất và điều hành hãng phim nổi tiếng, quyền lực ở Hollywood Harvey Weinstein bị cáo buộc hàng loạt tội danh liên quan đến quấy rối tình dục phụ nữ và hiếp dâm trong 3 thập kỷ qua. Sự việc bị phanh phui vào tháng 10 vừa qua khi hàng chục diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hollywood như Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Léa Seydoux, Cara Delevingne... tố cáo từng bị ông Weinstein quấy rối.



Sau hàng loạt tố cáo của hàng chục nữ diễn viên, người mẫu, Harvey Weinstein bị vợ chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm, mất việc ở hãng phim Weinstein, không còn là thành viên của BAFTA và phải sống tạm trong khách sạn giữa "bão" dư luận.

Harvey Weinstein trở thành tâm điểm của giới truyền thông sau khi bị cáo buộc hàng loạt tội danh liên quan đến quấy rối tình dục phụ nữ và hiếp dâm trong 30 năm qua. Ảnh: AP.

Các phương tiện truyền thông đại chúng như The New York Times, The New Yorker đã đồng loạt đưa tin về vụ bê tình dục bối chấn động Hollywood này. Đáng chú ý là bài viết của Maureen Ryan đến từ Variety đưa ra những nhận định về bê bối tình dục trong giới giải trí, cụ thể là Hollywood.

Theo cây bút Maureen, vấn đề sâu xa nằm ở ngành giải trí Mỹ. Những người muốn tiến thân và nổi tiếng trong giới giải trí luôn là mục tiêu để những kẻ có quyền lực lạm dụng. Hơn nữa, công chúng có xu hướng chấp nhận việc "lắm tài nhiều tật" của các nghệ sĩ, đạo diễn...

Maureen cho rằng, để tạo ra những tác phẩm hay, những người có quyền lực, địa vị trong giới giải trí được phép phá luật, không chỉ trong nghệ thuật mà cả ngoài đời. Trên thực tế, nhiều diễn viên và đạo diễn từng phạm tội nhưng họ vẫn được công chúng sẵn sàng tha thứ, bỏ qua lỗi lầm mà họ đã phạm phải.

>> Mời quý vị độc giả xem video lại một vụ bé gái bị cha dượng xâm hại có nguy cơ rơi vào quên lãng (nguồn: VTC14):

Thực tế chứng minh, nhiều nữ diễn viên, người mẫu bị Weinstein quấy rối chấp nhận im lặng, không dám lên tiếng. Thậm chí, nhiều người trong giới giải trí Mỹ cũng biết chuyện nhưng không có bất cứ hành động nào. Quyền lực lớn trong giới giải trí Mỹ cho phép Harvey Weinstein bịt miệng bất cứ ai. Họ thường chỉ có 2 lựa chọn. Một là chấp nhận im lặng để đổi lấy vai diễn, thăng tiến trong sự nghiệp. Lựa chọn thứ hai là vạch trần sự thật nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp trong tương lai.