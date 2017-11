5 cái chết lạ nhất của người nổi tiếng thời Trung cổ

Vua Edward II là một trong những người có cái chết kỳ lạ nhất thời Trung cổ. Cụ thể, trước khi bị hoàng hậu Isabella và người tình Roger Mortimer giam cầm, vua Edward II của Anh bị buộc phải thoái vị. Trong thời gian bị cầm tù, vua Edward II bị tra tấn khủng khiếp. Thậm chí, ông hoàng này được cho là tử vong sau khi bị nhét một lá bài poker vào trong hậu môn. Cũng có tin đồn cho rằng, vua Edward II bị bóp cổ đến chết. Bela I (1020 - 1063) là vua của Hungary và là một trong những người tử vong một cách kỳ lạ. Ông hoàng này trị vì đất nước từ năm 1060 - 1063. Theo các ghi chép lịch sử, ông hoàng này qua đời do mái vòm bằng gỗ trên ngai vàng đổ sập vào người. George Plantagenet là công tước danh tiếng của Anh sống vào thế kỷ 15. Do bị cuốn vào âm mưu phải giết hại anh trai là vua Edward IV nên ông bị giam cầm trong lâu đài Tòa tháp London năm 1478. Năm 28 tuổi, George Plantagenet bị kết án tử hình và bị dìm vào trong một thùng rượu nho lớn dẫn đến chết đuối. Theo đó, ông qua đời trong chính loại rượu ưa thích. Henry I của Anh là một trong những ông hoàng qua đời một cách kỳ lạ. Bởi lẽ, vị vua này chết vì đồ ăn. Trên thực tế, ông hoàng này đã tham dự một bữa tiệc tối vào năm 1135. Trong bữa tiệc trên, vua Henry I của Anh ăn quá nhiều món cá mút đá ưa thích. Tuy nhiên, chính chúng trở thành nguyên nhân khiến ông lâm bệnh và qua đời. Lãnh chúa Martin của Aragon cũng qua đời do liên quan đến chuyện ăn uống giống vua Henry I của Anh. Cụ thể, khi tham gia một bữa tiệc vào năm 1410, lãnh chúa Martin - người vốn mắc chứng khó tiêu rất nặng - đã cười rất lớn và trong một thời gian khá lâu sau khi nghe một câu chuyện hài. Điều này khiến ông bị suy tim. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi trong bữa tiệc đó, lãnh chúa Martin ăn quá nhiều thịt cá chình khiến ông hoàng này ngã gục ngay tại bàn tiệc và qua đời. Mời quý độc giả xem video kỳ lạ cậu bé chết đuối khi đang trên giường ngủ (nguồn: VTC14)

Vua Edward II là một trong những người có cái chết kỳ lạ nhất thời Trung cổ. Cụ thể, trước khi bị hoàng hậu Isabella và người tình Roger Mortimer giam cầm, vua Edward II của Anh bị buộc phải thoái vị. Trong thời gian bị cầm tù, vua Edward II bị tra tấn khủng khiếp. Thậm chí, ông hoàng này được cho là tử vong sau khi bị nhét một lá bài poker vào trong hậu môn. Cũng có tin đồn cho rằng, vua Edward II bị bóp cổ đến chết. Bela I (1020 - 1063) là vua của Hungary và là một trong những người tử vong một cách kỳ lạ. Ông hoàng này trị vì đất nước từ năm 1060 - 1063. Theo các ghi chép lịch sử, ông hoàng này qua đời do mái vòm bằng gỗ trên ngai vàng đổ sập vào người. George Plantagenet là công tước danh tiếng của Anh sống vào thế kỷ 15. Do bị cuốn vào âm mưu phải giết hại anh trai là vua Edward IV nên ông bị giam cầm trong lâu đài Tòa tháp London năm 1478. Năm 28 tuổi, George Plantagenet bị kết án tử hình và bị dìm vào trong một thùng rượu nho lớn dẫn đến chết đuối. Theo đó, ông qua đời trong chính loại rượu ưa thích. Henry I của Anh là một trong những ông hoàng qua đời một cách kỳ lạ. Bởi lẽ, vị vua này chết vì đồ ăn. Trên thực tế, ông hoàng này đã tham dự một bữa tiệc tối vào năm 1135. Trong bữa tiệc trên, vua Henry I của Anh ăn quá nhiều món cá mút đá ưa thích. Tuy nhiên, chính chúng trở thành nguyên nhân khiến ông lâm bệnh và qua đời. Lãnh chúa Martin của Aragon cũng qua đời do liên quan đến chuyện ăn uống giống vua Henry I của Anh. Cụ thể, khi tham gia một bữa tiệc vào năm 1410, lãnh chúa Martin - người vốn mắc chứng khó tiêu rất nặng - đã cười rất lớn và trong một thời gian khá lâu sau khi nghe một câu chuyện hài. Điều này khiến ông bị suy tim. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi trong bữa tiệc đó, lãnh chúa Martin ăn quá nhiều thịt cá chình khiến ông hoàng này ngã gục ngay tại bàn tiệc và qua đời.