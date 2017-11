Những thực phẩm bổ não giúp bé học nhanh nhớ lâu

Trí nhớ có ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng cuộc sống cũng như khả năng học tập và làm việc của mỗi người. Để tăng cường trí nhớ và sức khỏe não bộ, bạn hãy thêm những thực phẩm bổ não sau vào thực đơn hàng ngày. Ảnh: Boldsky. 1. Dầu ôliu: Dầu ôliu giàu chất polyphenol, chất chống oxy hoá giúp tăng cường trí não và bảo vệ chúng ta chống lại bệnh não. Ảnh: Boldsky. 2. Dầu dừa: Loại dầu này làm tăng khả năng của các tế bào thần kinh não để sử dụng năng lượng và cũng để giảm sản xuất các gốc tự do gây tổn hại. Nó cũng cung cấp chất béo bão hòa giúp cho sự toàn vẹn và chức năng của màng tế bào não. Ảnh: Boldsky. 3. Bơ: Bơ chứa vitamin K và folate giúp ngăn ngừa các cục máu đông trong não và cũng bảo vệ não chống lại đột quỵ. Nó cũng cải thiện chức năng nhận thức. Ảnh: Boldsky. 4. Cá hồi hoang dã: Đây là một nguồn tự nhiên cung cấp DHA dầu omega-3. DHA đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ của các tế bào não. Đây là một trong những thực phẩm hàng đầu để tăng cường trí não. Ảnh: Boldsky. 5. Quả việt quất: Đây là nguồn năng lượng cung cấp các chất chống oxy hóa bảo vệ não. Chúng cũng giúp giảm viêm và bảo vệ não chống lại tất cả các rối loạn thoái hóa. Ảnh: Boldsky. 6. Nghệ: Củ nghệ sẽ biến các phần DNA của chúng ta thành chất giúp giảm viêm. Củ nghệ là một gia vị hữu ích khi chăm sóc sức khoẻ cho não và nó đã được sử dụng từ thời cổ đại. Ảnh: Boldsky. 7. Trứng: Trứng rất giàu choline, chất dẫn truyền thần kinh. Chúng cũng chứa cholesterol là thành phần quan trọng của màng tế bào não. Nó cũng là chất chống oxy hoá bảo vệ não. Ảnh: Boldsky. 8. Óc chó: Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khoẻ của não. Nó chứa vitamin E, chất béo omega-3, đồng, mangan và chất xơ tăng cường trí não. Ảnh: Boldsky. 9. Măng tây: Thực phẩm giàu chất xơ prebiotic hỗ trợ vi khuẩn có lợi trong não khỏe mạnh. Nó cũng giàu chất chống viêm và folate. Ảnh: Boldsky. 10. Cải xoăn Kale: Kale là một loại rau có carb thấp giàu vitamin C, K và A cũng như kali và sắt. Nó rất tốt cho sức khỏe trí não. Ảnh: Boldsky. 11. Bông cải xanh: Thực phẩm này chứa nhiều sulfurophane, chất giúp giải độc, giảm viêm và cũng có thể kiểm soát được các tổn thương của các gốc tự do. Đây là một trong những thực phẩm hàng đầu để tăng sức mạnh của não. Ảnh: Boldsky. 12. Rau bina (cải bó xôi): Rau bina giàu chất chống oxy hoá cũng như vitamin K, folate và lutein giúp bảo vệ não chống lại các gốc tự do. Ảnh: Boldsky.

