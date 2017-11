Điểm mặt loạt đồ chơi độc lạ cho các bé ở mọi thời đại

Bóng nhảy: Bóng Toysymith Hoppy Ball là một món đồ chơi cổ điển mà đa số trẻ em sẽ yêu thích và có thể chơi hàng giờ đồng hồ. Quả bóng nhảy này có thể khiến chúng bật lên thích thú. Ảnh: List25. Bộ xếp hình gỗ Melissa & Doug: Tất cả trẻ em, người lớn và cả người già, đều có thể chơi với bộ xếp hình bằng gỗ Melissa & Doug. Đây là món đồ chơi trẻ em tuyệt vời giúp gia đình gần gũi với nhau để cùng sáng tạo ra các hình khối. Ảnh: List25. Bút vẽ 3D có tên 3Doodler: 3Doodler là một chiếc bút vẽ 3D do WobbleWorks phát triển có thể giúp vẽ các đồ vật thật trong không khí giống như các máy in 3D. Nếu trẻ nhỏ vẫn cần sự giám sát của cha mẹ khi chơi chiếc bút này thì cả gia đình có thể ngồi cùng nhau tạo ra các dự án mới và thú vị. Ảnh: List25. Món đồ chơi cát có tên Kinetic Sand: Đây là món đồ chơi cát tạo hình không dính tay cung cấp niềm vui bất tận cho những đứa trẻ muốn xây lâu đài cát và những thế giới tưởng tượng khác. Ảnh: List25. Rắn điều khiển: Đây là một con rắn điều khiển bằng sóng radio và di chuyển như rắn thật. Rắn điều khiển từ xa có thể xoay 360 độ, được mô phỏng từ loài rắn đuôi chuông ở miền đông nước Mỹ. Ảnh: List25. Chăn mô phỏng cá mập: Chắc chắn rằng những đứa trẻ ở mọi lứa tuổi muốn ôm nhau trong một cái chăn ấm áp giống như con cá mập đang nuốt chửng chúng. Ảnh: List25. Cá mập điều khiển từ xa: Rất nhiều trẻ em sẽ trở nên phát cuồng vì con cá mập được điều khiển từ xa này. Ảnh: List25. Bút vẽ trên iPad: Hãy để trẻ thỏa sức sáng tạo với cây bút vẽ trên iPad. Khi bé vẽ trên chiếc iPad bạn sẽ không còn lo phải dọn những đồ đạc bày bừa trên sàn nhà. Ảnh: List25. Lego Mindstorm: Nếu con bạn cùng thích chơi lego và robot thì hãy chọn bộ Lego Mindstorm. Bộ đồ chơi này sẽ giúp bé thích thú khi chơi, đồng thời học được những kỹ năng mới mặc dù bố mẹ vẫn phải giám sát khi bé chơi. Ảnh: List25. Lều treo cho bé có tên Cozy Posy HugglePod Hang Out: Với chiếc lều xinh xắn này, bé có thể chơi cùng các bạn ngoài trời được rất lâu mà không chán. Ảnh: List25.

