Bí quyết để có thai kỳ vui vẻ và khỏe mạnh cho bà bầu

Tập thể dục đều đặn: Việc này mang lại nhiều lợi ích cho bạn nhưng bạn chỉ nên tập nhẹ nhàng trong thời kỳ mang thai. Thể dục đều đặn giúp bạn giữ được hình dáng tốt và đối phó với những thay đổi trong cơ thể trong thai kỳ, tránh bị huyết áp cao và các biến chứng khác. Và sau khi sinh em bé, bạn sẽ dễ dàng lấy lại vóc dáng ban đầu, Các hoạt động tập luyện tốt nhất là: Đi dạo, bơi lội, yoga...Ảnh: Internet. Kiểm tra mỹ phẩm của bạn: Tất cả mọi thứ bạn bôi lên mặt và cơ thể trong khi mang thai đều có thể ảnh hưởng đến em bé của bạn. Vì vậy để có thai kỳ vui vẻ và khỏe mạnh, hãy chọn những sản phẩm an toàn cho cả hai mẹ con. Lựa chọn tốt nhất là các sản phẩm tự nhiên và các dòng trang điểm chỉ có khoáng chất. Kiểm tra danh sách các thành phần độc hại mà bạn nên tránh hoàn toàn. Ảnh: Instagram. Thay đổi thói quen ăn uống: Hãy ăn uống lành mạnh khi bạn mang thai. Tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ như: rau, trái cây, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, gạo nâu, và bột yến mạch. Đồ ăn nhẹ nên lành mạnh: sữa chua, trái cây và bánh quy giòn. Ăn nhiều cá hoặc động vật có vỏ nhưng tránh những thứ chứa nhiều thủy ngân. Lựa chọn tốt nhất là cá hồi và tôm. Tránh xa thịt và cá chưa chế biến hoặc nấu chưa chín và các thực phẩm khác có thể chứa vi khuẩn...Ảnh: Internet. Giảm chuột rút cơ: Chuột rút cơ trong khi mang thai là một sự khó chịu chung. Bạn có thể giảm đau bằng cách tự xoa bóp và chườm một gói nước đá lên vùng bị đau. Bạn cũng nên căng cơ trước khi tập thể dục và trước khi đi ngủ để tránh chứng chuột rút. Uống nhiều nước và có một chế độ ăn uống cân bằng cũng sẽ giúp bạn tránh được chuột rút cơ. Ảnh: Instagram. Uống nhiều nước: Uống ít nhất 10 ly nước mỗi ngày và mang theo một chai nước theo bất cứ nơi nào bạn đi. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa chứng buồn nôn và giữ cho lượng nước ối ở mức khỏe mạnh. Tuy nhiên, bà bầu không nên uống nước hay bất cứ thứ gì ngay trước khi đi ngủ vì điều này sẽ làm bạn thức dậy nhiều lần trong đêm để đi vệ sinh. Ngừng uống một tiếng trước giờ ngủ của bạn. Ảnh: Depositphotos. Chọn liệu pháp spa một cách khôn ngoan: Bạn cần thư giãn và chiều chuộng bản thân để có thai kỳ khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần tránh tắm nóng và phòng xông hơi vì hơi nóng quá mức không tốt cho em bé. Ngoài ra, một số loại dầu thiết yếu khi massage cũng bị cấm vì chúng có thể gây co tử cung. Ảnh: Internet. Chọn thời điểm đi du lịch thông minh: Thời gian tốt nhất để du lịch hay di chuyển xa thường là từ 14 đến 28 tuần của thai kỳ. Nguy cơ sẩy thai, sinh non và bệnh tật rất thấp. Tuy nhiên, hãy đến gặp bác sĩ trước và thông báo cho hãng hàng không biết về việc mang thai của bạn. Ảnh: Internet. Chọn biện pháp tự nhiên để chữa bệnh: Sử dụng các biện pháp điều trị tự nhiên để làm giảm các triệu chứng trong thai kỳ như buồn nôn, ợ nóng và táo bón. Kẹo chua hoặc bạc hà và gừng có thể giúp giảm buồn nôn. Các bài tập và tắm nước bồn ấm có thể giúp trị táo bón. Kẹo cao su không có đường và sữa ấm sẽ cải thiện chứng ợ nóng. Ảnh: Internet. Mang kem chống nắng: Khi bạn mang thai, da của bạn trở nên nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời, vì vậy. hãy sử dụng kem chống nắng cùng với đội mũ và đeo kính râm. Một số bác sĩ thậm chí khuyên bạn nên tránh ánh nắng mặt trời và tắm nắng trong khi mang thai. Ảnh: Internet. Chọn đúng tư thế ngủ: Khi mang thai, bà bầu sẽ không thể nằm sấp. Ngoài ra, cần hạn chế tư thế nằm ngửa vì trọng lượng của tử cung sẽ chèn lên cột sống và các mạch máu chính, làm giảm lưu lượng máu. Hãy ngủ nghiêng sang một bên với tư thế đầu gối thoải mái và an toàn nhất. Một số người cho rằng ngủ nghiêng bên trái giúp cung cấp lưu lượng máu và chất dinh dưỡng tối đa cho nhau thai nhưng điều này chưa được chứng minh khoa học. Ảnh: Brightside. Sắm một đôi giày mới: Càng về cuối thai kỳ, bàn chân và mắt cá chân có thể sưng lên. Hãy mua giày dép thoải mái để bạn di chuyển an toàn và dễ chịu hơn. Có thể bạn sẽ cần một cỡ giày lớn hơn trong khi bạn mang thai. Ảnh: Depositphotos. Tin vào chính mình: Mang thai luôn gây ra rất nhiều nỗi sợ hãi và thiếu tự tin trong tâm trí của người phụ nữ. Chỉ cần nhớ rằng bạn và cơ thể đang thay đổi của bạn đều rất đẹp. Bạn khỏe mạnh và có thể vượt qua quá trình mang thai và chuyển dạ. Đó là một phần cuộc sống tự nhiên nên hãy vui vẻ tận hưởng. Ảnh: Internet.

