10 mỹ phẩm mẹ tuyệt đối không dùng cho bé

Kem chống nắng chứa các thành phần hóa học: Nếu các mẹ không muốn con em mình hấp thụ những hóa chất từ kem chống nắng thì hãy chọn loại có chứa kẽm oxit: loại mỹ phẩm này sẽ bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời mà không gây hại. Ảnh: Shutterstock. Tắm cho bé bằng xà phòng thơm: Thời gian tắm có thể dẫn đến những tác dụng xấu đến làn da của trẻ sơ sinh. Các chuyên gia khuyến cáo rằng trẻ sơ sinh không nên dùng những sản phẩm vệ sinh cá nhân chứa chất thơm tổng hợp, paraben hoặc chất sunfat gây kích ứng. Ảnh: Shutterstock. Phấn rôm cho trẻ em: Các chuyên gia khuyên các bậc phụ huynh không nên dùng phấn rôm để ngăn ngừa hăm tã cho bé. Những sản phẩm này thường có thể gây kích ứng da của bé. Ảnh: Shutterstock. Sữa tắm nhiều bọt: Hãy nhớ rằng da của bé rất mỏng manh và nhạy cảm. Những loại sữa tắm tạo bọt có thể làm khô da của em bé và khiến chúng cảm thấy ngứa ngáy. Ảnh: Shutterstock. Kem trị bỏng Neosporin: Khi trẻ bị bỏng hay bị xước, bạn hãy cân nhắc trước khi dùng kem Neosporin. Các bác sĩ hầu như không bao giờ khuyên dừng Neosporin hoặc kháng sinh đối với trẻ sơ sinh vì chúng có nguy cơ gây dị ứng. Ảnh: Shutterstock. Sản phẩm mỹ phẩm dành cho người lớn: Những loại mỹ phẩm dành cho người lớn thường chứa đầy hương thơm và nước hoa. Những chất phụ gia này không được khuyến kích dùng cho trẻ sơ sinh bởi chúng là những yếu tố kích thích dị ứng và chàm bội nhiễm. Ảnh: Shutterstock. Kem dưỡng ẩm: Kem dưỡng ẩm chính là "bùa hộ mệnh" cho làn da mỏng manh của bé. Tuy nhiên, mẹ nên tìm hiểu kỹ các thông tin về kem dưỡng ẩm cho bé trước khi quyết định chọn lựa bất kỳ một sản phẩm nào. Tuyệt đối không dùng các loại kem dưỡng ẩm có thành phần hóa học cho bé bởi chúng có thể gây kích ứng da. Ảnh: Shutterstock. Hãy thận trọng với tinh dầu: Dù được dùng phổ biến với người lớn nhưng tinh dầu chứa rất nhiều hương thơm và có khả năng gây khó chịu cho làn da nhạy cảm của bé. Ảnh: Shutterstock. Chất tẩy rửa thơm: Nhiều nhãn hiệu bán lẻ sản xuất chất tẩy rửa dành cho "da nhạy cảm", không có hóa chất và hương thơm. Đó mới chính là những sản phẩm an toàn cho trẻ sơ sinh và người lớn. Ảnh: Shutterstock. Kem chống hăm có mùi thơm: Hãy tìm những loại kem không có mùi thơm tổng hợp khi bạn muốn chọn kem chống hăm an toàn cho bé. Zinc oxide và dầu hỏa đều là những thành phần an toàn để tìm trong kem chống hăm tã. Các loại kem chứa oxit kẽm và bột yến mạch cũng là những thành phần nhẹ nhàng và an toàn. Ảnh: Shutterstock. Mời độc giả xem video 'Người đẹp Việt chuộng mỹ phẩm thiên nhiên". (nguồn: VTC)

