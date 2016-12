Yamaha ra mắt NMax 155 mới giá 40 triệu tại Ấn Độ

Chiếc scooter Yamaha NMax 155 2017 (hay có tên gọi khác là Yamaha NM-X tại thị trường Việt Nam) vừa xuất hiện tại một đại lý với màu sắc mới đi kèm giá bán 40 triệu đồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Yamaha NMax 155 2017 từng được giới thiệu tại Triển lãm ô tô 2016 tại Ấn Độ. Yamaha NM-X được xem là bản sao thu nhỏ của hai mẫu xe tay ga phân khối lớn T-Max và N-Max. So với thế hệ người tiền nhiệm, xe không có gì nổi bật ngoài việc thay đổi màu sắc ngoại thất của xe. Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha NMax 155 2017 có giá bán 29,4 triệu IDR (gần 40 triệu đồng). Khi so sánh với giá bán tại thị trường Việt Nam, NMax 155 2017 rẻ hơn tới 40 triệu đồng. Phần đầu của xe với cụm đèn pha đôi mang đặc trưng của dòng xe MAX, trong đó hai bóng đèn có chức năng chiếu gần và ngoài ra ở giữa xe còn có thêm một bóng đèn thứ 3 có khả năng chiếu xa, thiết kế cùm đèn trước nhìn giống hình mặt trăn bán nguyệt. Cặp đèn xi-nhan lớn nằm ở hai bên sườn của bộ yếm, một phần kính chắn gió trên cao khá lớn, sở hữu tông màu đen trông như một tấm khiên bảo vệ cho xe. Phần đuôi nổi bật với cụm đèn hậu dạng hình thang to bảng, cặp đèn xi-nhan lớn gắn liền tạo nên sự thống nhất trong từng đường nét thiết kế của xe. Dàn áo của xe nổi bật với những miếng ghép dạng to bảng lớn liền khối, phần thân của dàn áo nổi bật với chữ “NM-X” in dập nổi bằng kim loại sáng. Ngăn chứa đồ của Yamaha NM-X khá rộng có thể đựng vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu, đóng/mở thông qua một nút bấm. Hệ thống giảm xóc trên NM-X là loại ống lồng (phía trước) và lò xo cuộn kép (phía sau). Cặp mâm trước, sau đều có đường kính 13 inch, sử dụng lốp không săm. Cả bánh trước và sau cùng dùng phanh đĩa đơn thủy lực, được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng (ABS). Xe có chiều dài 1.955 mm dài, rộng 740 mm và cao 1.115 mm, chiều cao yên xe 765 mm. Trọng lượng khô chiếc xe đạt 127kg và sở hữu cốp xe dung tích lên tới 30 lít. Trái tim của NMax 155 bản 2017 không có sự thay đổi so với thế hệ người tiền nhiệm. Xe được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, công suất 15,09 mã lực tại 8.000 rpm và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.000 rpm.

Chiếc scooter Yamaha NMax 155 2017 (hay có tên gọi khác là Yamaha NM-X tại thị trường Việt Nam) vừa xuất hiện tại một đại lý với màu sắc mới đi kèm giá bán 40 triệu đồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Yamaha NMax 155 2017 từng được giới thiệu tại Triển lãm ô tô 2016 tại Ấn Độ. Yamaha NM-X được xem là bản sao thu nhỏ của hai mẫu xe tay ga phân khối lớn T-Max và N-Max. So với thế hệ người tiền nhiệm, xe không có gì nổi bật ngoài việc thay đổi màu sắc ngoại thất của xe. Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha NMax 155 2017 có giá bán 29,4 triệu IDR (gần 40 triệu đồng). Khi so sánh với giá bán tại thị trường Việt Nam, NMax 155 2017 rẻ hơn tới 40 triệu đồng. Phần đầu của xe với cụm đèn pha đôi mang đặc trưng của dòng xe MAX, trong đó hai bóng đèn có chức năng chiếu gần và ngoài ra ở giữa xe còn có thêm một bóng đèn thứ 3 có khả năng chiếu xa, thiết kế cùm đèn trước nhìn giống hình mặt trăn bán nguyệt. Cặp đèn xi-nhan lớn nằm ở hai bên sườn của bộ yếm, một phần kính chắn gió trên cao khá lớn, sở hữu tông màu đen trông như một tấm khiên bảo vệ cho xe. Phần đuôi nổi bật với cụm đèn hậu dạng hình thang to bảng, cặp đèn xi-nhan lớn gắn liền tạo nên sự thống nhất trong từng đường nét thiết kế của xe. Dàn áo của xe nổi bật với những miếng ghép dạng to bảng lớn liền khối, phần thân của dàn áo nổi bật với chữ “NM-X” in dập nổi bằng kim loại sáng. Ngăn chứa đồ của Yamaha NM-X khá rộng có thể đựng vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu, đóng/mở thông qua một nút bấm. Hệ thống giảm xóc trên NM-X là loại ống lồng (phía trước) và lò xo cuộn kép (phía sau). Cặp mâm trước, sau đều có đường kính 13 inch, sử dụng lốp không săm. Cả bánh trước và sau cùng dùng phanh đĩa đơn thủy lực, được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng (ABS). Xe có chiều dài 1.955 mm dài, rộng 740 mm và cao 1.115 mm, chiều cao yên xe 765 mm. Trọng lượng khô chiếc xe đạt 127kg và sở hữu cốp xe dung tích lên tới 30 lít. Trái tim của NMax 155 bản 2017 không có sự thay đổi so với thế hệ người tiền nhiệm. Xe được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, công suất 15,09 mã lực tại 8.000 rpm và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.000 rpm.