Yamaha NVX tại Việt Nam gãy giảm sóc khi đang chạy

Ra mắt thị trường Đông Nam Á vào đầu tháng 11 và chính thức bán ở Việt Nam với phiên bản 155 cc từ cuối năm 2016, mẫu xe ga Yamaha NVX đã nhanh chóng được nhiều người lựa chọn do nhiều ưu điểm nổi bật và giá bán tương đối hợp lý. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian trên thị trường, mẫu xe này đã nhận được nhiều phàn nàn về phuộc sau. Cụ thể hơn, phuộc sau của NVX bị đánh giá là khá yếu đuối khi có đường kính nhỏ và lò xo quá mềm. Ngoài ra, vị trí đặt phuộc gần như thẳng đứng cũng khiến chi tiết này phải chịu lực lớn hơn. Khi chạy 1 người qua các địa hình hiểm trở như gò hay hố lớn ở tốc độ từ 40 km/h trở lên, xe phát ra tiếng kêu khá lớn do phuộc nhún hết hành trình. Ngay cả khi đi 1 người, những rung động từ mặt đường cũng được truyền lên phần mông và đùi người lái khá rõ. Người ngồi sau cũng sẽ cảm giác chiếc xe không êm ở tốc độ thấp. Không ít chủ xe cũng phát hiện ra rằng lò xo phuộc sau của NVX bị biến dạng khi xe vận hành, chạm vào ti phuộc và gây ra những tiếng kêu "rẹt rẹt" khó chịu. Mới đây nhất, một người dùng NVX tại Việt Nam đã chia sẻ hình ảnh phuộc sau chiếc xe của anh bị gãy lên mạng xã hội. Theo chủ xe, anh mua xe vào tháng 1/2017, vẫn sử dụng phuộc nguyên bản của NVX và cũng nhận thấy hiện tượng cong lò xo và tiếng kêu như nhiều người dùng đã phản ánh. Vào thời điểm phuộc xe bị gãy, chiếc NVX này đang chở 2 người gồm người lái và hành khách phía sau ở tốc độ 30 km/h. Khi đang vận hành, chủ xe bất ngờ nghe tiếng động bất thường phía sau khi qua đoạn đường xấu. Khi dừng lại kiểm tra, anh đã phát hiện phần chân ti phuộc ở bên dưới đã bị gãy. Tuy nhiên, chủ xe cũng thừa nhận rằng anh đã tự xiết ốc ở hai đầu giảm xóc với hy vọng khiến giảm xóc cứng cáp hơn. Tuy nhiên việc xiết chặt này có khả năng khiến biên độ dao động tự do của giảm xóc bị hạn chế, dẫn tới ti phuộc phải chịu sức căng lớn hơn và tự gãy. Hiện tại, đây là trường hợp gãy giảm xóc đầu tiên được ghi nhận trên dòng xe NVX tại Việt Nam. Cách đây không lâu, sau những phản hồi của người tiêu dùng về hiện tượng giảm xóc sau của Yamaha NVX có "tiếng kêu và bị cong" trong quá trình vận hành, Yamaha Việt Nam cũng đã có thư phản hồi chính thức khẳng định giảm xóc sau của xe hoạt động bình thường, không ảnh hưởng tới độ an toàn và vận hành của xe. Ngoài ra trong thư phản hồi, Yamaha cũng cho biết không chỉ riêng NVX, giảm xóc sau trên một số loại xe máy khác cũng có thể xuất hiện hiện tượng "cong" hay "phát ra tiếng động" trong quá trình vận hành và tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm với những xe đã thay thế giảm xóc sau không chính hãng khi xảy ra sự cố. Đối với trường hợp gãy phuộc mới được thông báo, dù chiếc xe bị sự cố vẫn sử dụng phuộc nguyên bản nhưng do người dùng đã tự ý xiết chặt ốc đầu giảm xóc nên hiện chưa rõ Yamaha tại Việt Nam sẽ đưa ra phương án xử lý cho trường hợp này như thế nào.

