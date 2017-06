Yamaha Nouvo SX "hàng khủng" của dân chơi An Giang

Hiện tại, dòng xe ga Yamaha Nouvo SX đã bị "khai tử" để nhường chỗ cho "đàn em" Yamaha NVX mới. So với NVX, dù Nouvo không được đón nhận nhiệt liệt bằng nhưng tại Việt Nam, vẫn có không ít người chơi xe ưa chuộng chiếc tay ga với kiểu dáng mạnh mẽ dành cho nam giới này. Để khiến chiếc Nouvo SX "đời cuối" của mình trở nên độc đáo hơn, một biker tại An Giang đã tiến hành "lên đồ chơi" và trang trí dàn ngoài của chiếc xe. Sau khi độ lại, chiếc Nouvo vốn đã có vẻ ngoài mạnh mẽ, sắc sảo lại càng trở nên "ngầu" và độc đáo hơn. Ở phía trước, phần đèn pha nguyên bản của Nouvo SX đã được người chơi xe đặt chế lại với đèn pha gương cầu lấy từ xe Mercedes, kết hợp với các dải đèn xi-nhan và demi 2 bên cũng được chế LED đẹp mắt. Sau khi chế đèn, chóa đèn pha đã được sơn màu đen "ton-sur-ton" với thân xe. Ở phía trước, hệ thống phanh nguyên bản của Nouvo SX đã được thay thế và nâng cấp triệt để. Không chỉ có heo Brembo kèm pad nhôm CNC, chiếc xe còn sử dụng đĩa Braking với thiết kế đẹp mắt, vốn được phát triển cho các dòng xe KTM. Trục trước của xe còn có thêm chống đổ Ducati. Nằm ở phía trên tay lái của chiếc xe là hàng loạt các phụ kiện đã trở nên quen thuộc với dân chơi xe máy Việt, có thể kể tới như cùm phanh Brembo, bình dầu Rizoma Next, tay phanh CRG, gương hậu Rizoma Ellisem bao tay Rizoma Lux, gù tay lái Rizoma. Thay vì mâm 5 cánh nguyên bản, chiếc Nouvo này đã được thay thế mâm 6 cánh xoắn đẹp mắt hơn của Suzuki Hayate, đi kèm với cặp lốp Michelin City Grip có độ bám đường cao. Vốn có phanh đùm bánh sau, chiếc xe cũng được độ lên hệ thống phanh đĩa nhờ có heo Brembo KTM 2 piston và đĩa Honda CBR150. Hệ thống phuộc sau của xe đã được thay bằng cặp phuộc G@zi để khiến chiếc Nouvo vận hành ổn định hơn. Để tạo dáng thể thao, phần đuôi xe đã được loại bỏ dè sau và thay bằng pad biển số phong cách Ducati Diavel. Sau khi được một dân chơi An Giang độ lại, chiếc xe ga Yamaha Nouvo SX đã gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cực "ngầu" và thể thao, cùng với loạt phụ kiện bắt mắt làm điểm nhấn.

