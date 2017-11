Yamaha Jupiter biển “tứ quý 8”, hàng khủng ở miền Tây

Được bán ở thị trường Việt Nam cách đây hơn 10 năm trước, mẫu xe máy Yamaha Jupiter MX 110 đã phần nào giúp Yamaha tạo được chỗ đứng trong phân khúc xe số phổ thông. Tuy nhiên không giống như "người anh em" Sirius, mẫu xe này ít khi được độ lại hơn. Những bản độ Jupiter MX thường biến chiếc xe thành một mẫu xe đua "chạy trường". Sở hữu chiếc Jupiter biển số đẹp, một biker tại An Giang đã quyết định khiến chiếc xe này trở nên "chất chơi" hơn khi "dọn mới" lại theo phong cách kiểng. Hiện tại, giá một chiếc Jupiter MX trên thị trường xe cũ khá rẻ, tuy nhiên bản độ này đã có tổng giá trị đắt hơn chiếc xe vài lần bởi những phụ tùng nâng cấp khủng. Trong đó, chi tiết nổi bật nhất của chiếc xe đó là "dàn chân" bánh căm nguyên bản đã được độ lại với cặp mâm Racing Boy nhôm CNC 5 cây đắt giá. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống phanh trước của chiếc xe cũng được độ lại hoàn toàn với heo Brembo 2 pis đối xứng, đĩa Galfer, cùm phanh Brembo RCS và bình dầu Rizoma. Động cơ nguyên bản của chiếc xe số Jupiter MX110 đã được người chơi đầu tư và phục chế lại như mới, cho công suất 8 mã lực và mô-men xoắn 8,5 Nm. Xung quanh động cơ là một loạt các chi tiết titan như dàn ốc Proti và chân chống "hàng thửa". Ngoài ra, phần cổ pô nguyên bản cũng đã được thay bằng cổ titan, sau đó dẫn ra cây pô lấy từ chiếc Yamaha Spark 110 của Thái Lan. Toàn bộ dàn vỏ của chiếc Jupiter MX đã được sơn tem đấu theo phong cách xe đua MotoGP của đội Yamaha Movistar để tăng độ nổi bật. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh sau một cách tin cậy thông qua bộ nhông sên đĩa DID vàng nổi bật. Vốn có phanh đùm nguyên bản phía sau, tuy nhiên chiếc Jupiter MX 110 nay đã được độ lên phanh đĩa với heo Brembo 2 pis pad ngược. Bình dầu AEM Titan và heo Brembo hoàn thành hệ thống phanh sau. Chưa dừng lại ở đó, cảm giác lái của chiếc xe đã được cải thiện nhờ cặp phuộc kép Ohlins cho bánh sau. Một chi tiết không thể không nhắc tới của bản độ Yamaha Jupiter này đó là biển số 4 số ngũ quý 8 cực đẹp 67-K8 8888. Dù có được một cách tình cờ, tuy nhiên chi tiết này khiến cho chiếc xe có giá trị cao hơn rất nhiều trong mắt dân siêu xe và so với những chiếc Jupiter cũ khác.

Được bán ở thị trường Việt Nam cách đây hơn 10 năm trước, mẫu xe máy Yamaha Jupiter MX 110 đã phần nào giúp Yamaha tạo được chỗ đứng trong phân khúc xe số phổ thông. Tuy nhiên không giống như "người anh em" Sirius, mẫu xe này ít khi được độ lại hơn. Những bản độ Jupiter MX thường biến chiếc xe thành một mẫu xe đua "chạy trường". Sở hữu chiếc Jupiter biển số đẹp, một biker tại An Giang đã quyết định khiến chiếc xe này trở nên "chất chơi" hơn khi "dọn mới" lại theo phong cách kiểng. Hiện tại, giá một chiếc Jupiter MX trên thị trường xe cũ khá rẻ, tuy nhiên bản độ này đã có tổng giá trị đắt hơn chiếc xe vài lần bởi những phụ tùng nâng cấp khủng. Trong đó, chi tiết nổi bật nhất của chiếc xe đó là "dàn chân" bánh căm nguyên bản đã được độ lại với cặp mâm Racing Boy nhôm CNC 5 cây đắt giá. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống phanh trước của chiếc xe cũng được độ lại hoàn toàn với heo Brembo 2 pis đối xứng, đĩa Galfer, cùm phanh Brembo RCS và bình dầu Rizoma. Động cơ nguyên bản của chiếc xe số Jupiter MX110 đã được người chơi đầu tư và phục chế lại như mới, cho công suất 8 mã lực và mô-men xoắn 8,5 Nm. Xung quanh động cơ là một loạt các chi tiết titan như dàn ốc Proti và chân chống "hàng thửa". Ngoài ra, phần cổ pô nguyên bản cũng đã được thay bằng cổ titan, sau đó dẫn ra cây pô lấy từ chiếc Yamaha Spark 110 của Thái Lan. Toàn bộ dàn vỏ của chiếc Jupiter MX đã được sơn tem đấu theo phong cách xe đua MotoGP của đội Yamaha Movistar để tăng độ nổi bật. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh sau một cách tin cậy thông qua bộ nhông sên đĩa DID vàng nổi bật. Vốn có phanh đùm nguyên bản phía sau, tuy nhiên chiếc Jupiter MX 110 nay đã được độ lên phanh đĩa với heo Brembo 2 pis pad ngược. Bình dầu AEM Titan và heo Brembo hoàn thành hệ thống phanh sau. Chưa dừng lại ở đó, cảm giác lái của chiếc xe đã được cải thiện nhờ cặp phuộc kép Ohlins cho bánh sau. Một chi tiết không thể không nhắc tới của bản độ Yamaha Jupiter này đó là biển số 4 số ngũ quý 8 cực đẹp 67-K8 8888. Dù có được một cách tình cờ, tuy nhiên chi tiết này khiến cho chiếc xe có giá trị cao hơn rất nhiều trong mắt dân siêu xe và so với những chiếc Jupiter cũ khác.