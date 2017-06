Yamaha Exciter "độ chân dài” Honda NSR150 ở Sài Gòn

Là dòng xe được ưa chuộng tại Việt Nam, Yamaha Exciter 150 hiện tại có rất nhiều phong cách độ khác nhau. Trong đó, phong cách độ kiểng thường được nhiều người chơi xe lựa chọn do không "phá dáng" nguyên bản của Exciter nhưng vẫn khiến cho chiếc xe trở nên nổi bật và độc đáo hơn. Chơi theo phong cách độ kiểng, một biker Việt đã giữ nguyên hoàn toàn phần thân vỏ của chiếc Exciter 150 bản RC của mình. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn gây ấn tượng mạnh khi được trang bị "dàn chân" của mẫu sportbike Honda NSR150SP đình đám từ thập niên 90 và một loạt các phụ kiện có giá trị cao. Ở phía trước, mâm 5 cánh kép nguyên bản của Exciter đã được thay thế bởi mâm 5 cây từ Honda NSR150SP. Trong khi đó, hệ thống phanh trước đã được độ lại khá "khủng" với đĩa Galfer lòng nhôm CNC và heo Brembo HP. Khu vực tay lái cũng đã được chủ xe đầu tư nhiều món phụ kiện khác nhau, có thể kể tới như bình dầu Rizoma Next, bao tay Rizoma, cùm ga cuốn Domino và đồng hồ Koso Mini 3. Bảng đồng hồ Koso dành riêng cho Exciter 150 nằm thay vào vị trí đồng hồ "zin", với nhiều chức năng hơn. Ở phía sau yếm xe, một cổng sạc USB đã được bố trí thêm cho chiếc Exciter. Có thể sạc được các thiết bị di động khi xe di chuyển, cổng sạc này còn được che chắn kín nước nhờ có nắp cao su và có thể bật tắt nguồn nhờ công tắc tích hợp. Với cây pô Akrapovic cùng cổ pô bằng titan gia nhiệt ánh xanh đẹp mắt, tiếng nổ từ động cơ của Exciter 150 đã trở nên trầm ấm hơn. Nằm ngay cạnh cây pô là dàn để chân Rizoma bằng nhôm với khả năng điều chỉnh vị trí tự do. Một nâng cấp đáng giá ở phía sau xe là cây phuộc monoshock Nitron bình dầu rời. Cùng với cây trợ lực Ohlins giấu ở sườn xe, những chi tiết này khiến khả năng vận hành ở tốc độ cao của chiếc Exciter trở nên chắc chắn và an toàn hơn. Toàn bộ gắp đơn phía sau kèm mâm từ Honda NSR150SP cũng đã được trang bị cho chiếc Exciter, đi kèm với cặp lốp Michelin Pilot Street cỡ 140/70/17. Hệ thống phanh sau của xe đã được nâng cấp với heo Brembo HP 2 piston đối xứng. Để khiến phần đuôi xe trở nên gọn gàng hơn, pad biển số Rizoma đã được thay thế cho Exciter. Bên cạnh đó, cặp xi-nhan nguyên bản với thiết kế khá to của chiếc xe cũng đã được thay bằng xi-nhan Graffio của Rizoma. "Dàn chân" từ mẫu sportbike 2 kỳ lừng lẫy 1 thời Honda NSR150SP, cùng với một loạt đồ "hàng hiệu" đã khiến cho chiếc Yamaha Exciter 150 RC của một biker Việt trở nên đẹp mắt và ấn tượng hơn.

