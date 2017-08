Yamaha Exciter 135 độ kiểng “long lanh” của biker Việt

Trước khi phiên bản Exciter 150 xuất hiện vào cuối năm 2014, Yamaha Exciter 135 2011 "đời cuối" từng là mẫu xe số côn tay số 1 tại Việt Nam. Ngay cả ngày nay, mẫu xe này vẫn còn được không ít biker ưa chuộng do kiểu dáng thanh thoát hơn so với Exciter 135 đời mới. Để làm mới lại chiếc Exciter 2011 đời cũ của mình, một người chơi xe tại Việt Nam đã làm mới lại theo phong cách kiểng, tôn vẻ đẹp nguyên bản nhưng đồng thời cải tiến hiệu năng vận hành với dàn đồ chơi "hàng hiệu". Trên bản độ này, một số chi tiết như đèn demi, đèn hậu và tem của xe đã được thay thế từ phiên bản 135LC bán tại thị trường Malaysia. Cặp mâm đúc nguyên bản của Exciter 135 đã được chủ xe thay bằng niềng nhôm Excel nhẹ và sắc sảo hơn. Điểm nhấn thực sự ở "dàn chân" trước của xe nằm ở hệ thống phanh khá "khủng" với heo Brembo Billet 2 piston đối xứng kèm pad nhôm CNC và đĩa Brembo full-floating. Nằm trên tay lái của xe là một số "đồ chơi" như cặp tay phanh/côn CRG RC2, cùm ga Domino và gù Rizoma. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt nhất phải kể tới là bảng đồng hồ điện tử Koso RX2N đa chức năng được chế vừa khít với bợ cổ nguyên bản của Exciter với khung bằng sợi carbon. Khối máy xi-lanh đơn 4 kỳ SOHC 4 van làm mát bằng chất lỏng chỉ thay một số con ốc kiểng bắt mắt. Động cơ này cho công suất tối đa 11,97 mã lực tại 8500 rpm và mô-men xoắn cực đại 11,79 Nm tại 5500 rpm. Sức mạnh của động cơ được truyền xuống bánh sau nhờ bộ nhông sên đĩa SSS màu vàng nổi bật. Hệ thống phuộc Ohlins monoshock phía sau đem tới độ ổn định cho chiếc xe. Đi kèm cặp niềng nhôm là lốp bản mỏng Dunlop theo phong cách xe đua drag. Hệ thống phanh sau cũng được nâng cấp, bắt đầu từ bình dầu titan AEM. Ở phía sau, chiếc xe cũng đã được độ đĩa phanh kèm theo heo Brembo Billet 2 piston, gắn pad CNC ngược. Những chi tiết như dàn ốc titan hay lốp Dunlop là các "mảnh ghép" cuối cùng để hoàn thành bản độ này. Từng là mẫu xe số phổ thông thể thao phổ biến nhất tại Việt Nam, chiếc Yamaha Exciter 135 2011 đời cuối cùng đã được người chơi xe Việt "dọn kiểng" lại nhẹ nhàng nhưng đẹp mắt và an toàn hơn.

