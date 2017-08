Xem xe ôtô Ford tự lái giao bánh Domino Pizza

Ford Motor Co và Dominos Pizza Inc sẽ hợp tác thử nghiệm công nghệ giao pizza bằng phương tiện tự lái. Những chiếc xe ôtô Ford tự lái sẽ cung cấp bánh pizza cho người tiêu dùng đặt hàng cũng như một cách kiểm tra cách thức họ sẽ thích ứng với các gói hàng khác nhau và cách họ tương tác với các loại xe dịch vụ tự trị trong tương lai. Dòng xe Ford Fusion Hybrid sẽ được sử dụng trong thử nghiệm, xe được trang bị hộp bánh pizza do đối tác Domino thiết kế để giữ ấm trên đường đi và để mở khóa khi khách hàng nhập mã phân phối độc quyền của họ. Trước đó, Domino đã thử nghiệm giao bánh Pizza của họ bằng máy bay không người lái và robot tự động tại New Zealand. Khách hàng sẽ có thể theo dõi chiếc xe qua GPS và sẽ nhận được tin nhắn văn bản sau khi chiếc xe đến nơi. Tuy nhiên, chiếc xe sẽ chỉ dừng bên ngoài nhà của khách hàng và buộc họ phải ra ngoài để lấy. Theo CEO Domino, Don Meiji cho biết xe tự lái cho thời gian giao hàng nhanh hơn, tới khu vực rộng lớn hơn và an toàn hơn so với các hình thức truyền thống. Điều đó đồng nghĩa khách hàng có thể nhận được pizza vừa ra lò chỉ trong vòng 10 phút. Đại diện của hãng xe ôtô Ford cũng cho thấy những tham vọng lớn của mình khi dự định hợp tác với nhiều đối tác trong việc triển khai các phương tiện tự lái. Khía cạnh của sản phẩm mà họ hy vọng sẽ thương mại hóa chỉ trong một vài năm tới. Theo hãng xe hơi Mỹ, đây sẽ là mẫu sedan hạng trung tiết kiệm nhất với mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 9,4 lít/100km khi chạy trong thành phố. Với sức mạnh cường tráng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời, phong cách ngoại thất riêng biệt và hàng loạt những tính năng công nghệ tiêu chuẩn, Ford Fusion là mẫu xe được lựa chọn thử nghiệm công nghệ giao hàng của Domino.

