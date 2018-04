Xe Zoyte Z8 "nhái" Range Rover chỉ 725 triệu tại Việt Nam

Đầu 2018, mẫu SUV 5 chỗ đến từ Trung Quốc có tên Zotye Z8 bản 2018 với thiết kế hiện đại như Range Rover, trang bị tiện nghi đã được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu chính hãng. Theo giới chuyên gia nhận định, đây sẽ là mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V hay Mazda CX-5 mặc dù giá bán của nó chỉ từ 725 triệu đồng. Zotye Z8 bản 2018 là mẫu xe mới xuất hiện tại thị trường Việt. Xe có kích thước tương đương với mẫu xe SUV hạng sang Porsche Cayenne và to hơn cả Hyundai SantaFe hay Sorento. Cụ thể xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.748 x 1.933 x 1.697 mm, chiều dài trục cơ sở 1.850 mm, tuy nhiên xe lại chỉ có thiết kế 5 chỗ ngồi. Ngoại hình của mẫu xe Trung Quốc Zoyte Z8 khá nổi bật với cụm đèn pha LED, bậc lên xuống đóng mở bằng điện, mâm đúc 19 inch, cốp xe đóng mở bằng điện, đèn hậu LED có đồ họa giống xe Jaguar. Nhìn chung ngoại hình của xe khá ổn nhờ kích thước bề thế và sang trọng. Zotye Z8 được trang bị nội thất khá tiện nghi và hiện đại bao gồm vô-lăng 3 chấu bọc da, trợ lực điện, tích hợp nhiều phím chức năng xử lý nhanh hỗ trợ người lái, lẫy chuyển số thể thao phía sau vô-lăng... Màn hình hiển thị thông tin về xe khi vận hành là màn hình LCD dạng điện tử. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 10 inch được đặt dọc giống như trên Volvo hay Tesla, tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại mà nhiều mẫu SUV 5 chỗ tầm trung không có. Hệ thống âm thanh có thiết kế gần giống với loại Burmester sử dụng trên xe Mercedes-Benz. Ngoài ra thiết kế ở cụm điều khiển, cần số, núm xoay chuyển chế độ vận hành hay cách bố trí nút bấm và thanh bám kết hợp giữa các ý tưởng từ các mẫu xe của Jaguar Land Rover và Porsche. bên cạnh đó, Zotye Z8 còn sở hữu phanh tay điện tử, công nghệ ngắt động cơ tạm thời. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện. Khoang hành lý dung tích lên đến 850L và có thể gấp hàng ghế thứ 2 để tăng dung tích khoang chứa. Ghế lái và ghế phụ đều có khả năng chỉnh điện đa hướng, ghế phụ có thể điều chỉnh từ phía sau thông qua nút bấm gắn tại thành ghế và có tới 2 ngăn chứa đồ đều có khả năng mở điện hiện đại. Đặc biệt trên mẫu xe mới này, cụm cần số dạng núm xoay được thiết kế khá giống với Land Rover, xung quanh là các nút bấm kiểu Vertu lấy ý tưởng từ Porsche Cayenne đời cũ, tuy nhiên chất liệu nút bấm và các trang bị trên xe vẫn còn mang "chất" khá rẻ tiền, không bắt mắt. Ưu điểm của mẫu xe Zoyte Z8 mới này ngoài kích thước lớn, nội thất rộng còn đến từ cụm động cơ 2.0L Turbo sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 250Nm tại 2.400 – 4.400 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 8 cấp. Mức công suất tương đối khá so với phân khúc xe Crossover 5 chỗ hiện nay.Zoyte Z8 2.0 Turbo đang được phân phối tại Việt Nam với giá bán 728 triệu đồng (đã bao gồm VAT và lệ phí trước bạ). Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc nhiều người nhận định nó sẽ "khó sống" tại Việt Nam do nhiều điều kiện khác nhau, đặc biệt là mác xe "Tàu" vốn luôn được người tiêu dùng cẩn trọng khi "móc ví". Video: Xe "Range Rover" Trung Quốc giá hơn 700 triệu đồng.

Đầu 2018, mẫu SUV 5 chỗ đến từ Trung Quốc có tên Zotye Z8 bản 2018 với thiết kế hiện đại như Range Rover, trang bị tiện nghi đã được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu chính hãng. Theo giới chuyên gia nhận định, đây sẽ là mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V hay Mazda CX-5 mặc dù giá bán của nó chỉ từ 725 triệu đồng. Zotye Z8 bản 2018 là mẫu xe mới xuất hiện tại thị trường Việt. Xe có kích thước tương đương với mẫu xe SUV hạng sang Porsche Cayenne và to hơn cả Hyundai SantaFe hay Sorento. Cụ thể xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.748 x 1.933 x 1.697 mm, chiều dài trục cơ sở 1.850 mm, tuy nhiên xe lại chỉ có thiết kế 5 chỗ ngồi. Ngoại hình của mẫu xe Trung Quốc Zoyte Z8 khá nổi bật với cụm đèn pha LED, bậc lên xuống đóng mở bằng điện, mâm đúc 19 inch, cốp xe đóng mở bằng điện, đèn hậu LED có đồ họa giống xe Jaguar. Nhìn chung ngoại hình của xe khá ổn nhờ kích thước bề thế và sang trọng. Zotye Z8 được trang bị nội thất khá tiện nghi và hiện đại bao gồm vô-lăng 3 chấu bọc da, trợ lực điện, tích hợp nhiều phím chức năng xử lý nhanh hỗ trợ người lái, lẫy chuyển số thể thao phía sau vô-lăng... Màn hình hiển thị thông tin về xe khi vận hành là màn hình LCD dạng điện tử. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 10 inch được đặt dọc giống như trên Volvo hay Tesla, tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại mà nhiều mẫu SUV 5 chỗ tầm trung không có. Hệ thống âm thanh có thiết kế gần giống với loại Burmester sử dụng trên xe Mercedes-Benz. Ngoài ra thiết kế ở cụm điều khiển, cần số, núm xoay chuyển chế độ vận hành hay cách bố trí nút bấm và thanh bám kết hợp giữa các ý tưởng từ các mẫu xe của Jaguar Land Rover và Porsche. bên cạnh đó, Zotye Z8 còn sở hữu phanh tay điện tử, công nghệ ngắt động cơ tạm thời. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện. Khoang hành lý dung tích lên đến 850L và có thể gấp hàng ghế thứ 2 để tăng dung tích khoang chứa. Ghế lái và ghế phụ đều có khả năng chỉnh điện đa hướng, ghế phụ có thể điều chỉnh từ phía sau thông qua nút bấm gắn tại thành ghế và có tới 2 ngăn chứa đồ đều có khả năng mở điện hiện đại. Đặc biệt trên mẫu xe mới này, cụm cần số dạng núm xoay được thiết kế khá giống với Land Rover, xung quanh là các nút bấm kiểu Vertu lấy ý tưởng từ Porsche Cayenne đời cũ, tuy nhiên chất liệu nút bấm và các trang bị trên xe vẫn còn mang "chất" khá rẻ tiền, không bắt mắt. Ưu điểm của mẫu xe Zoyte Z8 mới này ngoài kích thước lớn, nội thất rộng còn đến từ cụm động cơ 2.0L Turbo sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 250Nm tại 2.400 – 4.400 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 8 cấp. Mức công suất tương đối khá so với phân khúc xe Crossover 5 chỗ hiện nay. Zoyte Z8 2.0 Turbo đang được phân phối tại Việt Nam với giá bán 728 triệu đồng (đã bao gồm VAT và lệ phí trước bạ). Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc nhiều người nhận định nó sẽ "khó sống" tại Việt Nam do nhiều điều kiện khác nhau, đặc biệt là mác xe "Tàu" vốn luôn được người tiêu dùng cẩn trọng khi "móc ví". Video: Xe "Range Rover" Trung Quốc giá hơn 700 triệu đồng.