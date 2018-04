Xe Volvo XC90 giá 3,3 tỷ biển số “ngũ quý 1” tại HN

Một chiếc SUV hạng sang Volvo XC90 tại Hà Nội đã gây xôn xao cư dân mạng cũng như những người mê xe khi được mang trên mình biển số cực đẹp "ngũ quý 1". Theo chia sẻ của một nhân viên bán hàng Volvo, chiếc xe sang Volvo XC90 này được bấm biển hoàn toàn ngẫu nhiên và người chủ xe đã may mắn trúng được chiếc biển số siêu đẹp này. Volvo XC90 là mẫu SUV hạng sang mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ những ngày cuối năm 2016, đầu năm 2017 và là đối thủ trực tiếp của những cái tên lâu năm như Audi Q7 hay Mercedes-Benz GLE. Và để có thể cạnh tranh được với các đối thủ sừng sỏ này, Volvo XC90 đã được định vị như một mẫu SUV hạng sang với trang thiết bị tiện nghi, thiết kế hiện đại và hàng loạt các tính năng an toàn chủ động. Dựa trên nền chassis SPA mới nhất của Volvo, XC90 thế hệ mới dài hơn, rộng hơn và thấp hơn so với phiên bản cũ. Những chi tiết như đèn pha LED, lưới tản nhiệt dựng đứng với logo Volvo chạy chéo, các nẹp hai bên hông mạ chrome và bộ mâm đúc 8 cánh khiến phiên bản Inscription của dòng xe trở nên vừa hiện đại, sang trọng và thể thao hơn. Phía sau chiếc xe vẫn tiếp tục giữ nguyên lối thiết kế giản dị nhưng tinh tế của Volvo với dòng chữ nổi chạy ngang, một số logo nhỏ cùng phần ốp dưới cản sau mạ chrome. Các đèn hậu dạng led hiện đại thiết kế mỏng, đặt dọc theo chiều cao xe là đặc điểm truyền thống của dòng XC90. XC90 được trang bị la-zăng hợp kim 20 inch thiết kế đa chấy. Sườn xe được ốp nẹp kim loại, hốc bánh xe thiết kế với những đường gân dập nổi khỏe khoắn. Gương chiếu hậu của xe tích hợp xi-nhan bóng LED. Không gian nội thất của mẫu xe SUV hạng sang Volvo XC90 sử dụng chất liệu da cao cấp, tương phản với nngoại thất. Cụm điều khiển trung tâm thiết kế khá đơn giản nhưng tinh tế. Xe được trang bị 4 cửa gió điều hòa trên cụm điều khiển trung tâm và 2 cửa gió trên trụ A. Ngồi từ phía người lái, XC90 sẽ đem lại góc nhìn rất thoáng nhờ có bảng táp-lô rộng rãi và cột A mỏng, dốc về phía sau. Giống các đối thủ cao cấp khác, bảng đồng hồ của Volvo XC90 T6 Inscription cũng hoàn toàn là một màn hình kỹ thuật số lớn, phía sau là vô-lăng được tích hợp các nút điều khiển hệ thống âm thanh và một số tính năng... Chiếm trọn bảng điều khiển trung tâm là hệ thống thông tin giải trí Sensus, với màn hình cảm ứng lên tới 12 inch và tích hợp đầy đủ các công nghệ hiện đại nhất hiện nay, bao gồm: kết nối internet, điện thoại thông minh Apple CarPlay Android Auto, Bluetooth, hệ thống định vị... Xe được trang bị cửa sổ trời, rèm che nắng cho hàng ghế sau. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2, với màn hình cảm ứng lựa chọn tốc độ gió, sưởi ấm ghế. Hàng ghế thứ 3 có thể gập phẳng, tăng thêm diện tích cho khoang chứa đồ, có thể lên tới 2.427 lít. Các trang bị an toàn thông minh mang tên IntelliSafe, với đầy đủ các công nghệ an toàn chủ động và thụ động. Ngoài ra còn có; camera 360 độ, cảm biến hồng ngoại xung quanh xe, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo va chạm trước sau, phanh khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo điểm mù, tự động đọc biển báo... Volvo XC90 sở hữu động cơ 2.0L tích hợp hệ thống tăng áp giúp chiếc xe có thể đạt công suất tối đa tới 320 mã lực tại vòng tua máy 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn lên tới 400Nm trong dải vòng tua 2.200-5.400 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 6,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 230km/h.Giá bán Volvo XC90 chính hãng đang được niêm yết ở mức 3,399 tỷ đồng. Chiếc xe được mang trên mình biển số cực đẹp với năm số 1 - dân chơi biển số gọi đó là biển "ngũ quý" này chắc chắn khi được bán ra cho giới mê xe, nó sẽ có giá đắt hơn nhiều so với khi "đập thùng". Video: Chi tiết SUV hạng sang Volvo XC90 bản 2018.

