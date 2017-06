Xe tự lái Nissan X-Trail mới "chốt giá" hơn 400 triệu đồng

Cách đây vài ngày, hãng Nissan đã công bố thông tin và hình ảnh cụ thể của mẫu crossover cỡ nhỏ Nissan X-Trail 2017 bản nâng cấp vòng đời tại thị trường châu Âu. Đến nay, hãng Nissan lại tiếp tục công bố giá bán của X-Trail nâng cấp nhưng ở thị trường quê nhà Nhật Bản. So với phiên bản hiện tại đang được bán ra tại nhiều nước Châu Á, Nissan X-Trail 2017 nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ phần đầu xe với thiết kế được thay đổi. Trong đó, lưới tản nhiệt hình chữ V đặc trưng của Nissan đã được mở rộng hơn xuống dưới, đồng thời cản trước với các hốc đèn sương mù có kiểu dáng góc cạnh khỏe khoắn hơn. Thân xe của Nissan X-Trail 2017 không có nhiều sự thay đổi, chỉ được trang bị thêm một thanh nẹp chrome chạy dọc bên dưới thân xe. Ngoài ra chiếc xe còn có thêm 3 tùy chọn màu sơn và những bộ mâm kích thước 17, 18 và 19 inch với thiết kế mới. Cuối cùng, những thay đổi ở phía sau đuôi xe khó nhận ra hơn nhiều, chỉ bao gồm đèn hậu LED hình boomerang đem lại cho X-Trail 2017 vẻ mới mẻ và hiện đại hơn. Ở bên trong, Nissan đã trang bị cho bản nâng cấp X-Trail 2017 tay lái 3 chấu với thiết kế thể thao, kèm theo lẫy chuyển số phía sau vô-lăng. Bảng táp-lô của xe cũng có một chút khác biệt nhẹ. Giữa bảng điều khiển trung tâm là hệ thống thông tin giải trí NissanConnectSM với màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ tính năng định vị, sử dụng các ứng dụng điện thoại, điều khiển bằng giọng nói... Xe cũng có thêm các lựa chọn vật liệu và màu sắc bọc nội thất mới. Đặc biệt, các phiên bản cao cấp của X-Trail 2017 được trang bị ghế da cao cấp Tekna với chất lượng hoàn thiện rất cao, tương đương với nhiều mẫu xe sang. Các trang bị cao cấp của xe gồm tay lái có sưởi, khởi động máy từ xa, gương hậu và ghế lái nhớ vị trí... Khoang hành lý của xe có thể tích tăng từ 550l lên thành 565l trên phiên bản 5 cửa. Tính năng bố trí linh hoạt "Drive-n-Hide", với 18 cấu hình khác nhau giúp khách hàng có thể tự do cấu hình khoang hành lý tùy vào từng mục đích sử dụng. Nhờ có hàng ghế sau gập 40-20-40, khoang hành lý của xe có thể mở rộng với sàn phẳng hoàn toàn. Công nghệ là một điểm nổi bật của X-Trail bản nâng cấp giữa vòng đời khi chiếc xe sẽ có tùy chọn hệ thống lái bán tự động ProPilot. Hệ thống này có khả năng điều khiển, tăng tốc và phanh trên 1 làn đường ở cao tốc, khi tắc đường hay di chuyển đều ở tốc độ cao. Ngoài ra, chiếc xe còn có hệ thống phanh khẩn cấp, nhận biết người đi bộ, cảnh báo xe vượt... Hệ thống ProPilot này sẽ hỗ trợ người lái trong việc vần vô lăng, tăng tốc và phanh trên cao tốc 1 làn đường hoặc lúc ùn tắc giao thông. Tuy nhiên nó chỉ được trang bị tùy chọn cho 2 bản 20X và 20X Hybrid của Nissan X-Trail 2017 tại Nhật Bản. Tiếp đến là tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh nâng cấp cùng một số tiện ích hoàn toàn mới. Ngoài ra, cửa khoang hành lý của Nissan X-Trail 2017 là loại chỉnh điện. Người lái có thể khua chân bên dưới cản va để mở cửa khoang hành lý. Tùy từng bản trang bị, Nissan X-Trail 2017 sẽ có thêm hệ thống camera 360 độ, tính năng hỗ trợ đèn pha, cảnh báo giao thông phía sau và can thiệp làn đường thông minh... Các phiên bản động cơ của X-Trail phiên bản nâng cấp giữa vòng đời 2017 không có sự thay đổi, xe vẫn sẽ được trang bị động cơ 1.6l diesel 130 PS, 2.0l diesel 177 PS và 1.6l xăng 163 PS. Tùy từng phiên bản, X-Trail 2017 có thể được trang bị hộp số sàn 6 cấp, tự động vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Theo hãng xe ôtô Nissan, các khách hàng tại Nhật Bản đã bắt đầu có thể đặt mua phiên bản X-Trail 2017 ngay từ bây giờ. Tại thị trường Nhật Bản, đối thủ của Mazda CX-5 và Honda CR-V có giá khởi điểm từ 2.197.800 Yên (tương đương 451,6 triệu đồng). Bản cao cấp nhất là 20X Hybrid với nội thất 2 hàng ghế và hệ dẫn động 2 cầu có giá 3.098.520 Yên (tương đương 636,6 triệu đồng). Ngoài chiếc xe với những tính năng mới này, các khách hàng tại Nhật Bản cũng có thể bỏ tiền mua thêm gói phụ kiện Nismo Performance nếu muốn một chiếc xe Nissan X-Trail 2017 thể thao hơn. Đièu đặc biệt là gói phụ kiện này vốn chưa có ở Nissan X-Trail 2017 tại châu Âu.

