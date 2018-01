Xe tự lái đầu tiên đang thử nghiệm ở TP.HCM

Chiếc xe tự lái của một nhóm kỹ sư FPT vừa có buổi chạy thử ở TP.HCM. Khi di chuyển, xe tự căn làn, rẽ theo vạch đường, tránh vật cản hoặc thắng gấp khi cần. Về phần mềm, chiếc xe được tích hợp và ứng dụng những công nghệ tiên tiến như path planning (thuật toán tìm đường, lên kế hoạch di chuyển),behavioral cloning (mô phỏng hành động của con người), thiết bị lidar, deep learning (học sâu)… Phần cứng chủ yếu mua từ các thương hiệu lớn như NVIDIA, camera của ZED hay lidar của Velodyne... tương tự phần cứng sử dụng trên các hệ thống của Tesla hay Google, Mercedes. Khi không sử dụng hệ thống lidar (dò độ sâu hình ảnh), xe sẽ đưa ra một số quyết định sai do camera không kịp lấy nét trong điều kiện nắng gắt. Do đó, đây là chi tiết cần có trên một chiếc xe tự lái. Nhóm phát triển chọn Kia Soul do mẫu xe này đã được một hacker nước ngoài xâm nhập thành công vào phần mềm, trình điều khiển. Phần xử lý trung tâm gồm những linh kiện từ NVIDIA. Hệ thống lidar có giá lên tới hơn 200 triệu đồng và thời gian đặt hàng 6 tháng. Phần cứng mà FPT tự phát triển là hệ thống điều khiển vô-lăng. Ban đầu, nhóm nghiên cứu đã tác động vào mô tơ của hệ trống trợ lực lái điện nhưng bất thành, gây cháy mô tơ và ECU của xe. Một kỹ sư cho biết, hệ thống điều khiển vô-lăng phức tạp như hiện tại chỉ là tạm thời, sẽ được tối giản trong tương lai. Phạm Quang Việt, trưởng dự án xe tự lái FPT cho biết mức độ thành thục của xe phụ thuộc vào thời gian "học". Thông thường, dữ liệu để dạy xe tự lái xấp xỉ 1 triệu ảnh, tương đương hơn 100 giờ lái. Hiện xe tự lái của FPT mới dừng ở cấp độ tự lái 1.0, đang hướng tới 2.0 và 3.0 vào năm tới. Nhóm phát triển cho biết họ chỉ hướng tới việc bán phần mềm cho xe tự lái, chứ không theo hướng sản xuất xe.

Chiếc xe tự lái của một nhóm kỹ sư FPT vừa có buổi chạy thử ở TP.HCM. Khi di chuyển, xe tự căn làn, rẽ theo vạch đường, tránh vật cản hoặc thắng gấp khi cần. Về phần mềm, chiếc xe được tích hợp và ứng dụng những công nghệ tiên tiến như path planning (thuật toán tìm đường, lên kế hoạch di chuyển),behavioral cloning (mô phỏng hành động của con người), thiết bị lidar, deep learning (học sâu)… Phần cứng chủ yếu mua từ các thương hiệu lớn như NVIDIA, camera của ZED hay lidar của Velodyne... tương tự phần cứng sử dụng trên các hệ thống của Tesla hay Google, Mercedes. Khi không sử dụng hệ thống lidar (dò độ sâu hình ảnh), xe sẽ đưa ra một số quyết định sai do camera không kịp lấy nét trong điều kiện nắng gắt. Do đó, đây là chi tiết cần có trên một chiếc xe tự lái. Nhóm phát triển chọn Kia Soul do mẫu xe này đã được một hacker nước ngoài xâm nhập thành công vào phần mềm, trình điều khiển. Phần xử lý trung tâm gồm những linh kiện từ NVIDIA. Hệ thống lidar có giá lên tới hơn 200 triệu đồng và thời gian đặt hàng 6 tháng. Phần cứng mà FPT tự phát triển là hệ thống điều khiển vô-lăng. Ban đầu, nhóm nghiên cứu đã tác động vào mô tơ của hệ trống trợ lực lái điện nhưng bất thành, gây cháy mô tơ và ECU của xe. Một kỹ sư cho biết, hệ thống điều khiển vô-lăng phức tạp như hiện tại chỉ là tạm thời, sẽ được tối giản trong tương lai. Phạm Quang Việt, trưởng dự án xe tự lái FPT cho biết mức độ thành thục của xe phụ thuộc vào thời gian "học". Thông thường, dữ liệu để dạy xe tự lái xấp xỉ 1 triệu ảnh, tương đương hơn 100 giờ lái. Hiện xe tự lái của FPT mới dừng ở cấp độ tự lái 1.0, đang hướng tới 2.0 và 3.0 vào năm tới. Nhóm phát triển cho biết họ chỉ hướng tới việc bán phần mềm cho xe tự lái , chứ không theo hướng sản xuất xe.