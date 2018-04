Xe Toyota Fortuner Diamond mới "chốt giá" 1,3 tỷ đồng

Toyota Fortuner là một mẫu xe phổ biến không chỉ riêng thị trường Việt Nam mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Mới đây Toyota Argentina giới thiệu một phiên bản đặc biệt mang tên Toyota Fortuner Diamond mới nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe hơn của khách hàng tại đây. Ngoại hình của Toyota Fortuner Diamond 2019 mới có chút khác biệt so với bản thường. Cụ thể, xe có thiết kế ở cụm cản trước thêm tấm ốp màu đen khoẻ khoắn hơn. Khá giống với phong cách xe offroad, lưới tản nhiệt sẽ được trang bị loại khung viền mạ crom to bản. Khu vực ốp quanh đèn sương mù cũng được mạ chrome sáng bóng. Phần thân xe nổi bật và sang trọng hơn mâm xe hợp kim 18 inch Luxury thiết kế mới. Đuôi xe có thêm logo “Diamond” nằm ngay dưới cụm đèn hậu. Bên trong nội thất của mẫu xe Fortuner Diamond mới được trang bị bọc da sang trọng Luxury, dàn âm thanh cao cấp JBL với 10 loa và loa siêu trầm. Chìa khóa có thêm tên Diamond” và trang trí 2 tông màu trắng-vàng để phân biệt với các phiên bản thông thường. Dù có cách bố trí các chi tiết y hệt như phiên bản thường đang bán ra, nhưng bảng táp-lô của mẫu Fortuner này lại được thiết kế hoàn toàn khác biệt, khiến chiếc xe trông cao cấp hơn hẳn. Đồng thời các chất liệu được sử dụng trên chiếc xe cũng tạo cảm giác sang trọng hơn. Fortuner Diamond mới được trang bị thêm ghế phụ điều chỉnh điện 8 hướng. Trước đây dòng xe này cũng có ghế chỉnh điện, tuy nhiên chỉ có ghế lái mới có thể điều chỉnh được. Hàng ghế sau của xe có cửa gió điều hòa độc lập, có thể gập lưng 60/40 và chỉnh tay. Về sức mạnh vận hành, không có gì khác biệt so với bản tiêu chuẩn, xe được trang bị tăng áp dầu 1GD 2.8L 4 xi-lanh cho công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn dộng 4WD. Các trang bị an toàn cũng như Toyota Fortuner 2018. Toyota Fortuner Diamond mới trang bị tại thị trường Argentina có sẵn tùy chọn 07 chỗ ngồi giống như phiên bản đang bán ra tại thị trường Việt Nam hiện nay, giá bán xe khoảng 12.923 ARS (tương đương 1,3 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe Toyota Fortuner Diamond mới ra mắt.

