Xe Toyota Corolla thế hệ mới phiên bản dành cho Châu Á

Tạp chí ôtô Nhật Bản Best Car vừa hé lộ những thông tin ban đầu về mẫu sedan Toyota Corolla Axio hoàn toàn mới sẽ ra mắt trong tương lai gần, cũng như hình ảnh khá rõ nét kiểu dáng của chiếc xe này. Tuy nhiên rất có thể đây chỉ là phiên bản Corolla dành riêng cho thị trường Nhật.

Toyota Corolla Axio mới sẽ dựa trên nền tảng kiến trúc toàn cầu Toyota mới (TNGA) hiện đang sử dụng trên Auris mới. Về mặt thiết kế, phần đầu của xe ấn tượng với các đường nét thiết kế sắc nét, thanh mảnh, cụm đèn pha LED kéo dài dạng chữ L (khá giống phong cách của “đàn anh” Lexus), cùng với đó là bộ lưới tản nhiệt hạ thấp với cản trước mở rộng.

Mẫu xe sedan Corolla thành công nhất của Toyota sẽ sớm có thế hệ hoàn toàn mới trong năm nay.

Trang Best Car cho biết, Toyota Corolla Axio mới sẽ lớn nhỉnh hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm, thông số kích thước của xe với chiều dài 4.500, rộng 1.695 và cao 1.455 (mm). So với Auris, Axio dài hơn 130 mm, cao hơn 95 mm và rộng hơn 20 mm, trong khi chiều dài cơ sở không đổi 2.640 mm.

Về trang bị vận hành, cung cấp sức mạnh cho xe là hệ dẫn động hybrid bao gồm máy xăng 1,5 lít, công suất tối đa 74 mã lực và mô-men xoắn cực đại 111 Nm, kết hợp cùng một động cơ mô-tơ điện mạnh 61 mã lực và 169 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số e-CVT tiêu chuẩn.