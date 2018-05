Xe Toyota Corolla hatchback phiên bản 2019 có gì "hot"?

Sau khi chính thức ra mặt tại thị trường Mỹ, cụ thể là triển lãm New York 2018 vừa qua - hãng xe ôtô Nhật Bản mới đây đã thông báo sẽ chính thức bán ra mẫu xe Toyota Corolla hatchback 2019 vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên mức giá chính thức dành cho mẫu xe này chưa được tiết lộ. Tiền thân của Toyota Corolla hatchback 2019 - Toyota Auris được ra mắt lần đầu vào năm 2004. Thế hệ thứ 2 của chiếc xe cập bến thị trường Mỹ dưới tên gọi Scion iM 10 năm sau đó. Sau khi Toyota khai tử thương hiệu con Scion, chiếc xe đã được đổi lại thành Corolla iM. Tương tự những mẫu Toyota thế hệ mới, Corolla hatchback 2019 cũng dựa trên nền tảng thiết kế toàn cầu thế hệ mới TNGA. Xe sở hữu chiều dài 4.370 mm, trục cơ sở 2.640 mm, rộng 1.790 mm và cao 1.450 mm, xe dài hơn 40 mm, rộng hơn 30 mm và thấp hơn 25 mm so với thế hệ trước. Corolla hatchback 2019 sở hữu thiết kế theo ngôn ngữ Keen Look và Under Priority mới của Toyota. Ở trước, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, kèm theo 2 đèn pha LED hình chữ J xếp nối tiếp độc đáo. Ở phiên bản XSE, Corolla hatchback được trang bị đèn Bi-Beam LED có khả năng thay đổi góc chiếu và luồng sáng. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED của xe được Toyota thiết kế tương tự đèn trước với thiết kế chữ J. Ngoài ra, hai đường gân nổi ở dưới đèn hậu và cánh gió trên mui tăng thêm tính thể thao cho mẫu xe 5 cửa mới này. Corolla hatchback 2919 sở hữu hệ thống treo tinh chỉnh thể thao trê nền tảng TNGA cứng cáp hơn, nhẹ hơn sẽ giúp xe mang đến trải nghiệm lái xe thú vị hơn. Bên cạnh đó, chiếc xe này cũng thấp hơn, rộng hơn và dài hơn so với "đàn anh" là chiếc Corolla iM mà nó thay thế. Bên trong nội thất, Corolla hatchback được hãng xe ôtô Toyota thiết kế bảng táp-lô phân tầng và bảng điều khiển trung tâm rộng rãi hơn. Ca-bin với những vật liệu cao cấp, tùy chọn chỉ khâu màu tương phản đem tới cho chiếc xe cảm giác không gian thoáng đãng hơn. Các tiện ích bao gồm hệ thống thông tin giải trí Entune 3.0 với màn hình cảm ứng 8 inch kèm các tính năng hiện đại như kết nối smartphone, trợ lý ảo Alexa, kết nối Wi-Fi, nhận dạng giọng nói và dàn âm thanh 6 loa. Ở bản XSE sử dụng hộp số tự động, Corolla hatchback sẽ có thêm dàn loa JBL 800W và hệ thống định vị thông minh. Bản XSE còn sở hữu mâm đúc 18 inch, điều hòa không khí 2 vùng, ghế trước có sưởi, ghế lái điều chỉnh 8 hướng và bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch. Một bàn sạc không dây chuẩn Qi cho một chiếc điện thoại màn hình 5,5 inch, 2 cổng USB và kết nối các thiết bị khác... Trang bị an toàn cho xe với gói Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 tiêu chuẩn gồm; các hệ thống phanh tự động, nhận biết chướng ngại vật trên đường, Cruise Control dựa vào radar, cảnh báo chuyển làn có hỗ trợ đánh lái, đèn pha tự động và hỗ trợ giữ làn. Ngoài ra Corolla hatchback bản XSE còn có hệ thống cảnh báo điểm mù và camera lùi. Tại Mỹ, Corolla hatchback chỉ có duy nhất động cơ xăng nạp khí tự nhiên M20A-FKS 2.0l Dynamic Force công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp D-4S và VVT-iE. Theo Toyota, động cơ này êm, sạch, mạnh mẽ và tiết kiệm hơn thế hệ trước. Đi kèm là hệ dẫn động cầu trước kèm theo hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Toyota Corolla hatchback 2019 sẽ được bán ra tại thị trường ôtô Mỹ vào mùa hè năm nay với các màu như; xanh Blue Flame đặc trưng, trắng ngọc Blizzard Pearl, bạc ánh kim Silver Metallic, đen bóng Midnight Black, xanh đậm Galactic Aqua Mica, đỏ Scarlet và đồng Oxide Bronze. Video: Xem chi tiết xe Toyota Corolla hatchback 2019.

Sau khi chính thức ra mặt tại thị trường Mỹ, cụ thể là triển lãm New York 2018 vừa qua - hãng xe ôtô Nhật Bản mới đây đã thông báo sẽ chính thức bán ra mẫu xe Toyota Corolla hatchback 2019 vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên mức giá chính thức dành cho mẫu xe này chưa được tiết lộ. Tiền thân của Toyota Corolla hatchback 2019 - Toyota Auris được ra mắt lần đầu vào năm 2004. Thế hệ thứ 2 của chiếc xe cập bến thị trường Mỹ dưới tên gọi Scion iM 10 năm sau đó. Sau khi Toyota khai tử thương hiệu con Scion, chiếc xe đã được đổi lại thành Corolla iM. Tương tự những mẫu Toyota thế hệ mới, Corolla hatchback 2019 cũng dựa trên nền tảng thiết kế toàn cầu thế hệ mới TNGA. Xe sở hữu chiều dài 4.370 mm, trục cơ sở 2.640 mm, rộng 1.790 mm và cao 1.450 mm, xe dài hơn 40 mm, rộng hơn 30 mm và thấp hơn 25 mm so với thế hệ trước. Corolla hatchback 2019 sở hữu thiết kế theo ngôn ngữ Keen Look và Under Priority mới của Toyota. Ở trước, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, kèm theo 2 đèn pha LED hình chữ J xếp nối tiếp độc đáo. Ở phiên bản XSE, Corolla hatchback được trang bị đèn Bi-Beam LED có khả năng thay đổi góc chiếu và luồng sáng. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED của xe được Toyota thiết kế tương tự đèn trước với thiết kế chữ J. Ngoài ra, hai đường gân nổi ở dưới đèn hậu và cánh gió trên mui tăng thêm tính thể thao cho mẫu xe 5 cửa mới này. Corolla hatchback 2919 sở hữu hệ thống treo tinh chỉnh thể thao trê nền tảng TNGA cứng cáp hơn, nhẹ hơn sẽ giúp xe mang đến trải nghiệm lái xe thú vị hơn. Bên cạnh đó, chiếc xe này cũng thấp hơn, rộng hơn và dài hơn so với "đàn anh" là chiếc Corolla iM mà nó thay thế. Bên trong nội thất, Corolla hatchback được hãng xe ôtô Toyota thiết kế bảng táp-lô phân tầng và bảng điều khiển trung tâm rộng rãi hơn. Ca-bin với những vật liệu cao cấp, tùy chọn chỉ khâu màu tương phản đem tới cho chiếc xe cảm giác không gian thoáng đãng hơn. Các tiện ích bao gồm hệ thống thông tin giải trí Entune 3.0 với màn hình cảm ứng 8 inch kèm các tính năng hiện đại như kết nối smartphone, trợ lý ảo Alexa, kết nối Wi-Fi, nhận dạng giọng nói và dàn âm thanh 6 loa. Ở bản XSE sử dụng hộp số tự động, Corolla hatchback sẽ có thêm dàn loa JBL 800W và hệ thống định vị thông minh. Bản XSE còn sở hữu mâm đúc 18 inch, điều hòa không khí 2 vùng, ghế trước có sưởi, ghế lái điều chỉnh 8 hướng và bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch. Một bàn sạc không dây chuẩn Qi cho một chiếc điện thoại màn hình 5,5 inch, 2 cổng USB và kết nối các thiết bị khác... Trang bị an toàn cho xe với gói Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 tiêu chuẩn gồm; các hệ thống phanh tự động, nhận biết chướng ngại vật trên đường, Cruise Control dựa vào radar, cảnh báo chuyển làn có hỗ trợ đánh lái, đèn pha tự động và hỗ trợ giữ làn. Ngoài ra Corolla hatchback bản XSE còn có hệ thống cảnh báo điểm mù và camera lùi. Tại Mỹ, Corolla hatchback chỉ có duy nhất động cơ xăng nạp khí tự nhiên M20A-FKS 2.0l Dynamic Force công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp D-4S và VVT-iE. Theo Toyota, động cơ này êm, sạch, mạnh mẽ và tiết kiệm hơn thế hệ trước. Đi kèm là hệ dẫn động cầu trước kèm theo hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Toyota Corolla hatchback 2019 sẽ được bán ra tại thị trường ôtô Mỹ vào mùa hè năm nay với các màu như; xanh Blue Flame đặc trưng, trắng ngọc Blizzard Pearl, bạc ánh kim Silver Metallic, đen bóng Midnight Black, xanh đậm Galactic Aqua Mica, đỏ Scarlet và đồng Oxide Bronze. Video: Xem chi tiết xe Toyota Corolla hatchback 2019.