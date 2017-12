Xe thể thao siêu rẻ Suzuki Ciaz S-Sporty giá 469 triệu đồng

Hãng xe ôtô Suzuki hiện đang trưng bày chiếc Ciaz với gói độ thể thao S-Sporty tại Triển lãm ôtô Thái Lan năm 2017. Tuy nhiên mẫu xe Suzuki Ciaz S-Sporty này không phải là phiên bản hiệu suất cao Ciaz RS từng được giới thiệu tại thị trường trước đây. So với các phiên bản tiêu chuẩn khác, Suzuki Ciaz S-Sporty nổi bật với một diện mạo hoàn toàn mới, cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và đậm chất thể thao. Phần đầu nổi bật với cản trước mở rộng được nhấn nhá thêm một đường sọc đỏ và đen bắt mắt. Lưới tản nhiệt gồm các thanh ngang mạ crôm sáng, đèn pha LED kèm đải đèn định vị chiếu sáng ban ngày. Đèn sương mù dạng gương cầu bao bởi ốp nhựa màu đen. Ở phía sau, phần đuổi với cản sau được tinh chỉnh mở rộng, tiếp tục thấy sự xuất hiện của một đường sơn màu đỏ chạy ngang, cặp ống-xả đôi đối xứng hai bên mạ crôm sáng. Bộ mâm mới 8 chấu làm bằng kim loại sáng, cùng bộ phanh brembo màu đỏ mang kiểu dáng thể thao ấn tượng. Nội thất bên trong của Ciaz S-Sporty 2017 mới không có nhiều sự khác biệt lớn so với bản tiêu chuẩn, bao gồm: hệ thống giải trí với màn hình trung tâm, các cổng kết nối USB/AUX, kết nối Bluetooth, điều hoà tự động, ghế xe bọc da, nút bấm khởi động, khoang hanh lý dung tích 495 lít. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Ciaz S-Sporty đến từ khối động cơ xăng K12B 1.242 cc, sản sinh ra công suất 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại 118 Nm. Đi kèm là một hộp số 5 cấp hoặc hộp số CVT. Các trang bị an toàn trên Suzuki Ciaz với các hệ thống mới nhất hiện nay như; phanh chống bó cứng ABS, EBS, BA, camera lùi, 2 túi khí an toàn. Hiện giá của Suzuki Ciaz tại thị trường Thái Lan là 484.000 THB (khoảng 363,3 triệu đồng). Trong khi đó, ở biến thể RS được trang bị một ổ cắm sạc 12V và một lỗ thông hơi AC cho hàng ghế phía sau kèm mức giá bán 675.000 THB (khoảng 469 triệu đồng).

Hãng xe ôtô Suzuki hiện đang trưng bày chiếc Ciaz với gói độ thể thao S-Sporty tại Triển lãm ôtô Thái Lan năm 2017. Tuy nhiên mẫu xe Suzuki Ciaz S-Sporty này không phải là phiên bản hiệu suất cao Ciaz RS từng được giới thiệu tại thị trường trước đây. So với các phiên bản tiêu chuẩn khác, Suzuki Ciaz S-Sporty nổi bật với một diện mạo hoàn toàn mới, cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và đậm chất thể thao. Phần đầu nổi bật với cản trước mở rộng được nhấn nhá thêm một đường sọc đỏ và đen bắt mắt. Lưới tản nhiệt gồm các thanh ngang mạ crôm sáng, đèn pha LED kèm đải đèn định vị chiếu sáng ban ngày. Đèn sương mù dạng gương cầu bao bởi ốp nhựa màu đen. Ở phía sau, phần đuổi với cản sau được tinh chỉnh mở rộng, tiếp tục thấy sự xuất hiện của một đường sơn màu đỏ chạy ngang, cặp ống-xả đôi đối xứng hai bên mạ crôm sáng. Bộ mâm mới 8 chấu làm bằng kim loại sáng, cùng bộ phanh brembo màu đỏ mang kiểu dáng thể thao ấn tượng. Nội thất bên trong của Ciaz S-Sporty 2017 mới không có nhiều sự khác biệt lớn so với bản tiêu chuẩn, bao gồm: hệ thống giải trí với màn hình trung tâm, các cổng kết nối USB/AUX, kết nối Bluetooth, điều hoà tự động, ghế xe bọc da, nút bấm khởi động, khoang hanh lý dung tích 495 lít. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Ciaz S-Sporty đến từ khối động cơ xăng K12B 1.242 cc, sản sinh ra công suất 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại 118 Nm. Đi kèm là một hộp số 5 cấp hoặc hộp số CVT. Các trang bị an toàn trên Suzuki Ciaz với các hệ thống mới nhất hiện nay như; phanh chống bó cứng ABS, EBS, BA, camera lùi, 2 túi khí an toàn. Hiện giá của Suzuki Ciaz tại thị trường Thái Lan là 484.000 THB (khoảng 363,3 triệu đồng). Trong khi đó, ở biến thể RS được trang bị một ổ cắm sạc 12V và một lỗ thông hơi AC cho hàng ghế phía sau kèm mức giá bán 675.000 THB (khoảng 469 triệu đồng).