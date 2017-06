Xe tay ga phân khối lớn SYM Cruisym 300i giá 134 triệu

Sau khi ra mắt ở thị trường Malaysia hồi tháng 4, dòng xe tay ga cỡ lớn SYM Cruisym 300i cũng vừa có mặt tại Indonesia. Theo đại diện của SYM Indonesia, sự xuất hiện của Cruisym 300i sẽ mở rộng thêm dải scooter của hãng cũng như tăng thêm sự lựa chọn cho người dùng. Những người quan tâm tới môtô chắc chắn sẽ nhận ra SYM Cruisym 300i chính là phiên bản thương mại của mẫu concept MAXSYM 500 được trưng bày tại triển lãm EICMA 2015, và cũng đã từng xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 4 tại triển lãm xe máy VMCS. So với bản concept, SYM Cruisym 300i đã có khá nhiều sự thay đổi. Ở phía trước, cũng giống như MAXSYM 500, Cruisym 300i cũng sở hữu cặp đèn pha kép với 2 bóng pha dạng thấu kính projector và đèn chiếu sáng ban ngày LED. Tuy nhiên so với MAXSYM, cụm đèn pha của xe đã có thiết kế khá khác biệt với kích thước to hơn, nhưng ít sắc sảo hơn. Được thiết kế với các đường nét thẳng, góc cạnh sắc nhọn kết hợp cùng các chi tiết trang trí nhựa đúc giả vân sợi carbon và sơn giả nhôm Cruisym 300i có vẻ ngoài đầy năng động và cá tính. Tuy nhiên chiếc xe cũng không "thon thả" và thể thao bằng phiên bản concept MAXSYM. Cụm đồng hồ analog kết hợp điện tử trên mẫu xe tay ga phân khối lớn mới nhà SYM được thiết kế chia làm 3 khá hoành tráng. Các nút bấm trên xe được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng đi kèm nhiều tiện ích nổi bật không kém gì các thương hiệu môtô đến từ Nhật hay Đức... Yên xe được thiết kế dạng yên liền lớn với phàn người điều khiển dốc về phía trước, phía sau to bản được nâng cao. Tay xách phía sai dạng cia đôi dễ dàng sử dụng trong việc dắt xe lên xuống hay lắp thêm cốp đựng đồ. Gioongs như nhiều mẫu xe tay ga PKL khác, Cruisym 300i sở hữu khoang hành lý dưới yên rất rộng, với thể tích đủ để chứa được 2 mũ bảo hiểm full face. Do được thiết kế để hướng tới cả những hành trình dài trên cao tốc, chiếc xe cũng có bình nhiên liệu lớn với thể tích lên tới 12 lít. Giống như ở phần đầu xe, cùm đèn hậu phía sau cũng được thiết kế đầy cá tính với đèn hậu và xi nhan dạng lé, bao quanh là phần nhựa thiết kế với vân giả carbon đi kèm các chi tiết nhấn nhá sử dụng chất liệu mạ bạc. Mẫu maxiscooter này trang bị giảm xóc ống lồng thủy lực phía trước và trụ lò xo đôi phía sau. Trang bị an toàn gồm hệ thống phanh đĩa trước sau, đường kính lần lượt 260 và 240 mm. Cả phanh đĩa trước và sau của xe đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Mâm xe hợp kim đa chấu 14 inch ở phía trước và 13 inch sau kèm lốp không săm. Thay vì động cơ 500 cc như mẫu concept MAXSYM, chiếc Cruisym 300i mới này sở hữu cỗ máy 1 xi-lanh 4 van làm mát bằng chất lỏng, có phun nhiên liệu điện tử và dung tích thức 278,3 cc. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh sau qua hộp số vô cấp CVT, tuy nhiên hiện tại SYM chưa công bố công suất của CruiSYM 300i. Điểm nhấn đặc biệt của Cruisym 300i đó là các công nghệ được SYM trang bị sẵn hoặc là tùy chọn trên xe. Chiếc xe được bán ra với hệ thống lái 3 chế độ Cruise - Normal - Sport, cổng sạc USB và ổ điện 12V trong hộp đựng găng tay. Thêm tiền, khách hàng còn có camera hành trình được giấu trong logo SYM ở phía trước. Mẫu xe tay ga cỡ lớn SYM Cruisym 300i vừa chính thức bán tại thị trường Indonesia với giá 78,8 triệu IDR, tương đương 5.934 USD (khoảng 134 triệu đồng). Các đối thủ chính của mẫu xe tay ga phân khối lớn này tại thị trường sẽ bao gồm; Yamaha X-Max 300 và Honda Forza 300.

