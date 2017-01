Xế "Tàu" Benelli BN302 độ Ducati 959 như xịn tại Sài Gòn

Tại Việt Nam hiện, mẫu xe môtô Benelli BN302 là một trong những lựa chọn xe cỡ nhỏ, giá "mềm" nhất. Dù được rất nhiều biker Việt lựa chọn, tuy nhiên ở dạng nguyên bản BN302 lại có kiểu dáng naked-bike không hấp dẫn và được hãng xe Ý bán cho Trung Quốc. Chính vì vậy, nhiều người chơi xe đã tìm cách để độ lại dáng cho mẫu xe này. Trước đây, một biker Hà Nội đã từng "chế cháo" BN302 để chiếc xe có dáng của Ducati 899 Panigale. Mới đây nhất, một xưởng độ tại Sài Gòn cũng đã giới thiệu một bản độ Benelli BN302 giống tới 95% so với dòng sportbike hạng trung mới nhất của Ducati là 959 Panigale. Để làm được điều này, bộ vỏ của Ducati 959 Panigale đã được xưởng độ chế mủ để có thể bắt vào "xác" của một chiếc BN302. Do sử dụng dàn vỏ "zin" nên sau khi hoàn thiện, bản độ này đã có ngoại hình gần như giống hệt mẫu sportbike nhà Ducati. Thậm chí cụm đèn pha LED phía trước của chiếc xe cũng giống hệt như 959 Panigale. Để bản độ này giống với 959 thật hơn, một số món đồ chơi cao cấp cũng đã được trang bị cho xe như cặp gương hậu gắn gù CRG, bao tay Domino, cùm ga Domino hay cùm phanh Brembo. Ngoài việc nâng cấp dàn vỏ, các chi tiết chính của BN302 như động cơ, khung, hệ thống phuộc, phanh và bánh xe của BN302 vẫn được giữ nguyên. So với bản độ BN302 thành Ducati 899 Panigale của biker Hà Nội trước đây, phiên bản 959 Panigale "fake" này được trau chuốt hơn. Thậm chí xưởng độ này còn "fake" cả bưởng côn với dòng chữ Ducati cho xe! Ở phía sau, phần đuôi vuốt nhọn đầy thể thao của 959 Panigale cũng được chế khéo léo vào BN302. Đặc biệt, ngay cả cụm đèn hậu LED hình boomerang đặc trưng cũng đã xuất hiện trên chiếc naked bike giá rẻ và có khả năng hoạt động bình thường. Bộ gắp sau bằng thép nguyên bản của BN302 được giữ nguyên, nhưng đã được chế mủ các tấm ốp nhựa và ốp chắn bùn bánh để cho giống gắp của 959 Panigale. Ngay bên cạnh gắp là cây pô SC Project lon ngắn, đem tới tiếng nổ ấn tượng hơn cho chiếc xe. Sau khi được độ lại bởi những người thợ Sài Gòn, chiếc Benelli BN302 đã có ngoại hình gần như giống y hệt so với Ducati 959 Panigale, khiến ngay cả những người yêu xe môtô phân khối lớn cũng có thể dễ dàng nhầm nó với 959 khi lướt đi trên đường.

Tại Việt Nam hiện, mẫu xe môtô Benelli BN302 là một trong những lựa chọn xe cỡ nhỏ, giá "mềm" nhất. Dù được rất nhiều biker Việt lựa chọn, tuy nhiên ở dạng nguyên bản BN302 lại có kiểu dáng naked-bike không hấp dẫn và được hãng xe Ý bán cho Trung Quốc. Chính vì vậy, nhiều người chơi xe đã tìm cách để độ lại dáng cho mẫu xe này. Trước đây, một biker Hà Nội đã từng "chế cháo" BN302 để chiếc xe có dáng của Ducati 899 Panigale. Mới đây nhất, một xưởng độ tại Sài Gòn cũng đã giới thiệu một bản độ Benelli BN302 giống tới 95% so với dòng sportbike hạng trung mới nhất của Ducati là 959 Panigale. Để làm được điều này, bộ vỏ của Ducati 959 Panigale đã được xưởng độ chế mủ để có thể bắt vào "xác" của một chiếc BN302. Do sử dụng dàn vỏ "zin" nên sau khi hoàn thiện, bản độ này đã có ngoại hình gần như giống hệt mẫu sportbike nhà Ducati. Thậm chí cụm đèn pha LED phía trước của chiếc xe cũng giống hệt như 959 Panigale. Để bản độ này giống với 959 thật hơn, một số món đồ chơi cao cấp cũng đã được trang bị cho xe như cặp gương hậu gắn gù CRG, bao tay Domino, cùm ga Domino hay cùm phanh Brembo. Ngoài việc nâng cấp dàn vỏ, các chi tiết chính của BN302 như động cơ, khung, hệ thống phuộc, phanh và bánh xe của BN302 vẫn được giữ nguyên. So với bản độ BN302 thành Ducati 899 Panigale của biker Hà Nội trước đây, phiên bản 959 Panigale "fake" này được trau chuốt hơn. Thậm chí xưởng độ này còn "fake" cả bưởng côn với dòng chữ Ducati cho xe! Ở phía sau, phần đuôi vuốt nhọn đầy thể thao của 959 Panigale cũng được chế khéo léo vào BN302. Đặc biệt, ngay cả cụm đèn hậu LED hình boomerang đặc trưng cũng đã xuất hiện trên chiếc naked bike giá rẻ và có khả năng hoạt động bình thường. Bộ gắp sau bằng thép nguyên bản của BN302 được giữ nguyên, nhưng đã được chế mủ các tấm ốp nhựa và ốp chắn bùn bánh để cho giống gắp của 959 Panigale. Ngay bên cạnh gắp là cây pô SC Project lon ngắn, đem tới tiếng nổ ấn tượng hơn cho chiếc xe. Sau khi được độ lại bởi những người thợ Sài Gòn, chiếc Benelli BN302 đã có ngoại hình gần như giống y hệt so với Ducati 959 Panigale, khiến ngay cả những người yêu xe môtô phân khối lớn cũng có thể dễ dàng nhầm nó với 959 khi lướt đi trên đường.