Xe SUV Hummer H2: Chiến binh off-road hoàn hảo

Những chiếc xe ôtô SUV Hummer ban đầu có tên gọi là Humvee, là mẫu xe quân sự của AM General- hãng xe đến từ Mỹ. Những chiếc xe từ hãng này được phục vụ cho quân đội Israel, với tên gọi chính vì thế chúng mang tên riêng của họ: Hammer Memugan. Năm 1992, chiếc xe phiên bản thương mại đầu tiên của mẫu xe quân sự này chính thức được trình làng. Những chiếc xe Humvee được sản xuất để thay thế cho dòng xe Jeep M151. Sau này chúng được đổi tên thành Hummer. Sớm nhận ra những điểm yếu trong thiết kế và động cơ của “đứa con đẻ” của mình, General đã cho nâng cấp Hummer H1 thành Hummer H2. Vào năm 2003, Hummer H2 chính thức ra đời với nhiều điểm nổi trội hơn so với “tiền bối” H1 của mình. Vẻ ngoài hầm hố với thiết kế hộp vuông khỏe khoắn chính là khác biệt lớn nhất mà bạn không thể tìm được ở các mẫu xe khác. Vẫn dựa trên kết cấu khung gầm của Hummer H1 nhưng thu gọn hơn. Bên cạnh đó Hummer H2 còn được bổ sung thêm cụm đèn pha nhỏ hai bên ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt được thiết kế gồm 8 nan dọc như một nét chấm phá hoàn hảo cho chiếc xe thêm phần bắt mắt. Nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy tên xe: Hummer được đặt ngay trên chính những chiếc nan của lưới tản nhiệt đó. Đuôi xe được thiết kế tối giản với hai dải đèn hậu dọc theo sườn xe. Khác với vẻ ngoài bụi bặm là không gian nội thất sang trọng. Mở cửa xe bước vào bạn sẽ phải trầm trồ khi mỗi chi tiết nơi đây đều được trau chuốt tỉ mỉ. Ghế được bọc da sang trọng với lớp đệm dày và to bản, ôm sát người ngồi cho bạn cảm giác thoải mái và êm ái nhất. Dòng xe SUV khủng Hummer H2 bao gồm hệ thông cửa sổ trời, camera phía sau, hệ thống thông tin giải trí hiện đại với 3 màn hình DVD. Hummer H2 với chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là: 3.119 x 2.062 x 2.012mm. Chiều dài tổng thể 5.169mm. Đây là mẫu xe không thể thiếu được trong bộ sưu tập của giới chơi xe. Với nhiều gam màu sơn ngoại thất khác nhau, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe hợp với tính cách và phong thủy. Một gã khổng lồ như Hummer H2 hợp với đường cao tốc hơn là những ngõ ngách eo hẹp. Khi thực hiện đổ cua ở tốc độ cao, người lái vẫn không có cảm giác mất cân bằng. Gầm xe cao tới 21cm, Hummer H2 có thể hiên ngang trên những cung đường off-road, thách thức những địa hình khó khăn nhất. Với hệ thống nội thất và ngoại thất “khủng” như thế, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi trọng lượng của chúng đạt 3,3 tấn. Hummer H2 vẫn sử dụng động cơ V8, phun xăng điện tử đa điểm nhưng được tăng dung tích động cơ lên 6.162cc. Điều đó đồng nghĩa với công suất 393 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô men xoắn 563 Nm tại 4.300 vòng/phút.

