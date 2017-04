Xe SSangyong giá 935 triệu tại Việt Nam ra mắt bản 2017

Mới đây, hình ảnh của mẫu xe MPV SsangYong Stavic Turismo bất ngờ xuất hiện tại triển lãm Bangkok Motor Show 2017, diễn ra tại Thái Lan. Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam mẫu xe này cũng từng xuất hiện theo dạng chính hãng với giá bán khoảng 935 triệu đồng. Đây là mẫu xe phù hợp khi sử dụng cho gia đình với khoang nội thất bên trong chứa tới 9 chỗ ngồi. Ngoài ra xe còn có thể sử dụng để đưa đón khách hay chở hàng hóa. Nếu so với phiên bản từng xuất hiện tại Việt Nam thì Stavic Turismo không có nhiều điểm khác biệt. Cụ thể, xe e sở hữu kích thước với chiều dài 5.130 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.850 mm. Chiều dài cơ sở 3.000 mm, khoảng sáng gầm xe 200mm. So với hai đối thủ Kia Sedona và Honda Odyssey đang bán ra tại Việt Nam thì SsangYong Stavic Turismo lớn nhất phân khúc. Bộ la-zăng dạng vành đúc 5 chấu kép kích thước lên tới 17 inch. Phần đầu xe vẫn là kiểu thiết kế hầm hố với lưới tản nhiệt lớn đi kèm các thanh ngang mạ crôm sáng, logo nằm chính giữa. Cụm đèn pha lớn dạng đa giác to bản, ấn tượng với việc tích hợp đèn xi-nhan nằm ngay phía trên dạng thanh ngang chạy dài. Trong khi đó, cụm đèn sương mù dạng gương cầu nhỏ nằm sâu trong phần cản trước của xe đối xứng hai bên. Ở phía sau, cụm đèn hậu dạng LED dạng hình thanh cân chia thành hai tầng tách biệt gồm đèn hậu, đèn xi-nhan và đèn cảnh báo lùi xe. Thêm vào đó là một cụm đèn hậu nhỏ nằm ở cản sau của xe dạng chữ L, một phần khác nằm trên nắp ca-pô của xe. Nội thất bên trong của xe với khoảng không gian rộng rãi mang đến sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Vô-lăng dạng 4 chấu tích hợp các phím chức năng, ghế ngồi bọc da cao cấp, chỉnh điện 6 hướng, ghi nhớ vị trí ngồi, tích hợp chức năng sưởi, điều hòa hai vùng độc lập, màn hình cảm ứng kích thước 7 inch hiển thị các thông số kỹ thuật,.. Việc sắp xếp cụm đồng hồ hiển thị trên MPV 9 chỗ ngồi SsangYong Turismo đó là cụm đồng hồ báo tốc, vòng tua máy, báo mức dầu hay nhiệt độ động cơ đã được đưa về chính giữa cụm điều khiển trung tâm thay vì phía trước vô lăng như thường thấy. Ở hàng ghế thứ 2 và 3 rất cơ động tịnh tiến theo chiều dọc bằng các ray trượt tùy theo ý muốn của hành khách. Tất cả các hàng các hàng ghế đều được trang bị cửa gió điều hòa. Nếu không có nhu cầu sử dụng, hàng ghế thứ 3 gập xuống sẽ tạo ra một dung tích chứa đồ lớn. SSangyong Stavic Turismo được trang khối động cơ dầu deisek dung tích 2.0L, công suất cực đại đạt 155 mã lực ở vòng tua máy 3400-4000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 360 Nm tại 1.500-2.800 vòng/phút. SsangYong Turismo có tốc độ tối đa 181 km/h khi kết hợp cùng hộp số tự động 5 cấp E-tronic đến từ hãng xe Đức Mercedes-Benz. Trang bị an toàn trên xe gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, hệ thống chống lật chủ động ARP, túi khí an toàn, camera lùi, cảm biến sau,… cũng được trang bị trên mẫu xe MPV 9 chỗ SSangyong mới này.

