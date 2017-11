Xe sedan Mazda6 2018 lộ ảnh nóng trước ngày ra mắt

Hãng xe ôtô Mazda vừa cho biết mẫu xe sedan Mazda6 2018 bản nâng cấp sẽ ra mắt tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2017 vào cuối tháng 11. Cùng với lời công bố này, nhà sản xuất cũng tiết lộ một vài hình ảnh về mẫu xe cho thấy có tha đổi nhiều về ngoại thất và nội thất xe. Một trong những điểm về ngoại thất có thay đổi rõ rệt nhất ở phiên bản mới này là bộ phận lưới tản nhiệt. Thay vì lưới tản nhiêt dạng các thanh ngang như trước, Mazda6 bản nâng cấp mới có lưới tản nhiệt kiểu mạng lục giác độc đáo. Phần đèn pha cũng thiết kế mới hoàn toàn, nó có ốp viền chrome “đỡ” mép dưới hộp đèn. Nội thất Mazda6 được điều chỉnh với phần mặt taplo trải dài liền mạch, bảng trung tâm thu gọn hơn hẳn. Hai đường viền bao của bệ trung tâm cũng liền lạc đẹp mắt hơn. Các tính năng điều khiển thông tin giải trí kết nối đa phương tiện nằm ở màn hình cảm ứng chạm bố trí nổi phía trên cao chính giữa khác hẳn so với các phiên bản trước đó. Đây được dự đoán là hình ảnh chính thức của Mazda 6 2018 bản nâng cấp sẽ ra mắt trong thời gian tới đây. Hãng xe ôtô Mazda cho biết, nhiều nâng cấp đáng chú ý khác ở Mazda 6 2018 về các công nghệ an toàn i-ActivSense giúp cho người lái có thể đoán nhận dễ hơn các tiềm ẩn rủi ro và từ đó giảm thiểu va chạm hoặc hư hại. Đây là lần nâng cấp thứ 3 của Mazda6 thế hệ hiện tại, kể từ khi giới thiệu vào năm 2012 với hàng loạt trang bị mới như hệ thống kiểm soát hành trình Radar Cruise Control MRCC cho phép chiếc xe vận hành thông minh hơn khi có thể “bám đuôi” xe phía trước… cũng rất được chú ý. Phiên bản Mazda 6 cũ hiện có thiết kế đầu xe hoàn toàn khác hẳn so với bản sắp ra mắt.Lưới tản nhiêt dạng các thanh ngang là thiết kế chung cho các mẫu Mazda phiễn bản cũ khá quen thuộc với người tiêu dùng. Mazda 6 2016 cũng tương tự. Nguồn ảnh: Cars.com.

