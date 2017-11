Xe sang Range Rover Evoque 2018 "nhái" giá 320 triệu đồng

Mẫu SUV hạng sang Range Rover Evoque nhái gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc là Landwind X7 đã chính thức công bố phiên bản nâng cấp đầu tiên kể từ khi được ra mắt. Từ năm 2015, mẫu xe ôtô Landwind X7 đã bị hãng xe sang Land Rover tố cáo nhái kiểu dáng của mẫu Evoque. Tuy nhiên đến nay cuộc chiến pháp lý vẫn chưa được ngã ngũ. Theo đại diện của hãng xe Trung Quốc, Landwind X7 là mẫu xe thành công nhất của thương hiệu này kể từ khi được giới thiệu vào năm 2015. Qua hình ảnh, có thể thấy Range Rover Evoque "nhái" được thiết kế khá giống với mẫu xe "xịn" nhà Land Rover nếu ko nhìn vào logo. Xe sở hữu kích thước 4.420 mm dài, 1.910 mm rộng và 1.630 mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.670 mm, trọng lượng 1.775 kg, nhẹ hơn 75 kg so với Evoque. Phần đầu xe Landwind X7 được trang bị đèn pha, lưới tản nhiệt và cản va mới. nối giữa cụm đèn hậu là một thanh crôm thanh mảnh. Đằng sau xuất hiện phần đuôi xe hoàn toàn mới với cụm đèn hậu và cản va đều khác biệt. Nối giữa cụm đèn hậu là một thanh crôm thanh mảnh. Thậm chí, thanh crôm này còn chạy hẳn vào bên trong cụm đèn hậu. So với phiên bản cũ, thiết kế cụm đèn hậu của của mẫu xe ôtô Landwind X7 phiên bản nâng cấp này trông đẹp mắt hơn. Trong khi đó, cản sau của mẫu xe Landwind X7 2017 lại bị đánh giá là xấu hơn so với thế hệ trước đó. Thiết kế dạng dẹt của ống xả trên Landwind X7 nâng cấp lần này cũng không được người dùng đánh giá cao như hồi mới ra mắt. Xe vẫn sử dụng cặp mâm 5 chấu kép trùng tông màu ngoại thất. Bên trong Landwind X7 có nhiều chi tiết khá nổi bật với màn hình lớn cùng thiết kế rộng rãi. Xe sử dụng nội thất với da nâu, gỗ giả. Các nút bấm và lỗ thông hơi máy lạnh được bố trí khá giống Evoque của Land Rover. Ngay cả các chi tiết bên trong của mẫu xe sang có mức giá "siêu rẻ" này cũng cố làm giống xe sang, nhưng độ hoàn thiện thì chỉ ở mức độ hạng trung. Nếu chỉ nhìn qua mà không "săm soi" thật kỹ, bạn sẽ khó có thể nhận biết được giữa Landwind X7 và Range Rover Evoque. Không chỉ là bản nâng cấp nhẹ (facelift) thông thường, thương hiệu xe Trung Quốc Landwind cũng đã bổ sung thêm tùy chọn động cơ tăng áp dung tích 1,5L cho X7 phiên bản 2018. Động cơ mới này sẽ sở hữu sức mạnh 160 mã lực được kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mới. Ngoài việc bổ sung thêm phiên bản động cơ 1.5L mới, mẫu SUV X7 phiên bản mới này cũng sẽ vẫn duy trì thêm cả phiên bản sử dụng động cơ 2.0L của hãng Mitsubishi với sức mạnh 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Xe cũng đã được công bố mức giá khởi điểm từ 100.000 NDT (khoảng 330 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Landwind X7 là một trong những mẫu xe "nhái" được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo nước ngoài thời gian qua, bởi nó nhái xe Range Rover Evoque. Tuy "sao chép" thiết kế của Range Rover Evoque nhưng Landwind X7 vẫn được bày bán công khai trên thị trường Trung Quốc trước sự bất lực của hãng xe đình đám Anh quốc, Land Rover và chắc chắn câu chuyện còn chưa đi đến hồi kết.







Mẫu SUV hạng sang Range Rover Evoque nhái gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc là Landwind X7 đã chính thức công bố phiên bản nâng cấp đầu tiên kể từ khi được ra mắt. Từ năm 2015, mẫu xe ôtô Landwind X7 đã bị hãng xe sang Land Rover tố cáo nhái kiểu dáng của mẫu Evoque. Tuy nhiên đến nay cuộc chiến pháp lý vẫn chưa được ngã ngũ. Theo đại diện của hãng xe Trung Quốc, Landwind X7 là mẫu xe thành công nhất của thương hiệu này kể từ khi được giới thiệu vào năm 2015. Qua hình ảnh, có thể thấy Range Rover Evoque "nhái" được thiết kế khá giống với mẫu xe "xịn" nhà Land Rover nếu ko nhìn vào logo. Xe sở hữu kích thước 4.420 mm dài, 1.910 mm rộng và 1.630 mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.670 mm, trọng lượng 1.775 kg, nhẹ hơn 75 kg so với Evoque. Phần đầu xe Landwind X7 được trang bị đèn pha, lưới tản nhiệt và cản va mới. nối giữa cụm đèn hậu là một thanh crôm thanh mảnh. Đằng sau xuất hiện phần đuôi xe hoàn toàn mới với cụm đèn hậu và cản va đều khác biệt. Nối giữa cụm đèn hậu là một thanh crôm thanh mảnh. Thậm chí, thanh crôm này còn chạy hẳn vào bên trong cụm đèn hậu. So với phiên bản cũ, thiết kế cụm đèn hậu của của mẫu xe ôtô Landwind X7 phiên bản nâng cấp này trông đẹp mắt hơn. Trong khi đó, cản sau của mẫu xe Landwind X7 2017 lại bị đánh giá là xấu hơn so với thế hệ trước đó. Thiết kế dạng dẹt của ống xả trên Landwind X7 nâng cấp lần này cũng không được người dùng đánh giá cao như hồi mới ra mắt. Xe vẫn sử dụng cặp mâm 5 chấu kép trùng tông màu ngoại thất. Bên trong Landwind X7 có nhiều chi tiết khá nổi bật với màn hình lớn cùng thiết kế rộng rãi. Xe sử dụng nội thất với da nâu, gỗ giả. Các nút bấm và lỗ thông hơi máy lạnh được bố trí khá giống Evoque của Land Rover. Ngay cả các chi tiết bên trong của mẫu xe sang có mức giá "siêu rẻ" này cũng cố làm giống xe sang, nhưng độ hoàn thiện thì chỉ ở mức độ hạng trung. Nếu chỉ nhìn qua mà không "săm soi" thật kỹ, bạn sẽ khó có thể nhận biết được giữa Landwind X7 và Range Rover Evoque. Không chỉ là bản nâng cấp nhẹ (facelift) thông thường, thương hiệu xe Trung Quốc Landwind cũng đã bổ sung thêm tùy chọn động cơ tăng áp dung tích 1,5L cho X7 phiên bản 2018. Động cơ mới này sẽ sở hữu sức mạnh 160 mã lực được kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mới. Ngoài việc bổ sung thêm phiên bản động cơ 1.5L mới, mẫu SUV X7 phiên bản mới này cũng sẽ vẫn duy trì thêm cả phiên bản sử dụng động cơ 2.0L của hãng Mitsubishi với sức mạnh 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Xe cũng đã được công bố mức giá khởi điểm từ 100.000 NDT (khoảng 330 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Landwind X7 là một trong những mẫu xe "nhái" được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo nước ngoài thời gian qua, bởi nó nhái xe Range Rover Evoque. Tuy "sao chép" thiết kế của Range Rover Evoque nhưng Landwind X7 vẫn được bày bán công khai trên thị trường Trung Quốc trước sự bất lực của hãng xe đình đám Anh quốc, Land Rover và chắc chắn câu chuyện còn chưa đi đến hồi kết.