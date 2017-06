(Kiến Thức) - Peugeot Việt Nam chính thức công bố giá bán mới dành cho mẫu CUV Peugeot 3008 từ 995 triệu đồng (giảm 75 triệu đồng so với công bố đầu năm 2017).

Chính thức được giới thiệu đến thị trường Việt Nam vào cuối năm 2014, mẫu xe ôtô Peugeot 3008 - chiếc CUV thể thao 5 cửa đã ngay lập tức chinh phục khách hàng nhờ những giá trị về khả năng vận hành mạnh mẽ, xe đầm chắc đặc trưng của các dòng xe từ châu Âu, thiết kế thể thao nổi bật hơn so với các mẫu xe trong cùng phân khúc.

Bên cạnh đó, với mức giá hấp dẫn, Peugeot 3008 nhanh chóng trở thành mẫu xe lý tưởng dành cho những người thành đạt, yêu thích phong cách sống năng động và say mê dòng xe CUV sang trọng thương hiệu châu Âu. Hiện nay, Peugeot 3008 đã bán hơn 800 xe, đây cũng là mẫu xe thành công và bán chạy nhất của thương hiệu Peugeot tại thị trường Việt Nam.

Xe sang Peugeot 3008 giảm giá tới 75 triệu đồng.

Peugeot 3008 được trang bị hàng loạt tiện nghi, công nghệ cao cấp, trong đó có đèn pha tự động kết hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày, đèn chào thông minh Welcome lights và đèn dẫn đường Follow me home, đèn hậu LED phong cách đặc trưng của thương hiệu Peugeot. Xe có nội thất da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ thắt lưng, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị thông tin phía trước Head Up Display, phanh tay điện tử, hộc làm mát…

Peugeot 3008 sử dụng động cơ 1.6L Turbo.

Peugeot 3008 sử dụng động cơ 1.6L Turbo cho công suất tối đa 167 Hp/6.000rpm và mô men xoắn tối đa 245Nm/1.400-4.000rpm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp tiên tiến. Việc trang bị 3 chế độ lái (bình thường, thể thao, đường trơn trượt), kết hợp hệ thống kiểm soát chế độ lái Grip Control giúp người lái chủ động, điều khiển xe vận hành tốt trên mọi điều kiện mặt đường, mang lại cảm giác tự tin và phấn khích.

Xe sở hữu 3 chế độ lái (bình thường, thể thao, đường trơn trượt)