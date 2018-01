Xe sang Mercedes-AMG E63 S mạnh hơn cả siêu xe Bugatti

Nghe có vẻ khá xa lạ khi một chiếc xe sang Mercedes-AMG E63 mạnh hơn siêu xe, tuy nhiên hãng nâng cấp Posaidon tới từ Mülheim-Kärlich - Đức đang dần nổi lên trong cộng đồng chơi xe sang Mercedes bởi những bản độ giúp phát huy tối đa công suất động cơ ôtô. Trong số các bản độ từng được Posaidon tạo ra, chiếc E 63 RS850+ dựa trên siêu sedan Mercedes-AMG E63 S đã nhận được sự chú ý đặc biệt bởi mức công suất tương đương các hypercar hàng đầu Thế giới của Bugatti hay thậm chí là Koenigsegg. Là một hãng độ công suất, Posaidon đã không thay đổi nhiều thiết kế của chiếc E63 S nguyên bản. Ở bên ngoài, xe chỉ được dán decal rằn ri với các họa tiết vuông vức độc đáo, thay một số chi tiết bằng sợi carbon và thay toàn bộ các logo Mercedes bằng logo đinh ba của Posaidon. Mở cánh cửa xe ra, người lái và hành khách sẽ vẫn được hưởng đầy đủ các tiện nghi nguyên bản của mẫu xe thể thao hạng sang E63 S, do hãng chỉ trang trí lại cabin bằng một số chi tiết bọc alcantara và ốp sợi carbon. Gợi ý đầu tiên về hiệu năng thực sự của Posaidon E63 RS850+ nằm ở bảng đồng hồ của chiếc xe. Trong khi bảng đồng hồ nguyên bản của E63 S AMG có giới hạn tốc độ chỉ 320km/h thì trên bản độ của Posaidon, mức giới hạn này đã được đẩy lên thành "hàng khủng" tới 380km/h. Nhờ có động cơ được nâng cấp cực mạnh với công suất 1.020 mã lực và mô-men xoắn 1.400Nm - lớn hơn tới gần gấp đôi so với E63 S nguyên bản, tốc độ của E 63 RS850+ đã có sự thay đổi lớn. Theo Posaidon, E63 RS850+ có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 2,8 giây - nhanh hơn gần 1 giây so với xe nguyên bản.

Trên lý thuyết, nó có thể đạt tốc độ tối đa 368km/h nhưng để đảm bảo an toàn cho những chiếc lốp xe, hãng độ xe Posaidon đã buộc phải giới hạn tốc độ tối đa thực tế ở mức 350km/h. Nhằm đạt công suất "khủng", khối động cơ V8 5.5l tăng áp kép đã được Posaidon nâng cấp toàn diện. Đầu tiên và quan trọng nhất, Posaidon đã thay cho chiếc xe này cặp tăng áp mới có đường kính lớn hơn. Ngoài ra, các thay đổi liên quan tới động cơ khác bao gồm hệ thống làm mát, lọc gió, cổ hút, bugi và hệ thống xả hiệu năng cao. Thậm chí, hãng còn có thể nâng công suất xe lên cao hơn nữa bằng cách đưa dung tích máy từ 5,5 thành 6,5 lít. Không chỉ có công suất mạnh, cảm giác điều khiển và độ an toàn sau khi độ cũng được chú trọng với bộ mâm ADV.1 20 inch, hệ thống treo thể thao có giảm xóc điều chỉnh được. Đặc biệt, hệ thống phanh đã được nâng cấp triệt để với các đĩa carbon, cùm trước 6 piston và cùm sau 4 piston. Giống như nhiều hãng độ siêu công suất khác trên Thế giới, hãng độ xe Posaidon cũng không tiết lộ mức giá cho gói độ RS850+ của E63 S. Khách hàng sẽ phải liên hệ trực tiếp với hãng để được báo giá và nắm rõ toàn bộ các thay đổi đối với chiếc xe Video: Cận cảnh sức mạnh Mercedes-AMG E63 S do Posaidon độ.

