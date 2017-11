Xe sang Maserati Ghibli S Q4 trị giá 7 tỷ đọ dáng Hà Hồ

Cô nàng ca sỹ Hồ Ngọc Hà muốn được mọi người nhớ đến không chỉ ở vẻ bề ngoài mà chính sự lôi cuốn, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, táo bạo và đầy nội lực. Do đó, cô đã xây dựng hình ảnh người phụ nữ gắn liền với một mẫu xe hiệu suất cao để thể hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mình. Đó chính là chiếc xe sang Maserati Ghibli S Q4 phiên bản đặc biệt mà nữ ca sĩ sở hữu vào đầu tháng 10/2017. Bản thân mẫu xe sang Maserati Ghibli cũng đã được giới phê bình đánh giá là “bản giao hưởng” giữa thiết kế, phong cách nội ngoại thất, động cơ và sự tiện lợi mà người lái cảm nhận mỗi ngày. Về ngoại thất, Ghibli gây ấn tượng ở phần đầu xe kéo dài, lưới tản nhiệt to lấy cảm hứng từ hàm cá mập và biểu tượng cây đinh ba đặt vị trí trung tâm. Mang đậm phong cách thiết kế đầy "sang chảnh" của thương hiệu xe sang đình đám tại Ý, Maserati Ghibli S Q4 sở hữu phần đầu với hốc gió trải dài sang hai bên, cụm đèn pha giống như đôi mắt xếch lên. Đuôi xe ngắn đặc trưng của Maserati với cụm đèn LED viền đỏ thể hiện cá tính mạnh mẽ. Ngoài ra còn có bộ mâm Titano 21 kèm kẹp phanh đỏ. Bên trong chiếc xe sang Maserati Ghibli S Q4, ca sỹ Hồ Ngọc Hà nổi bật nhờ hai gam màu đỏ - đen, màu đỏ Rosso xuất hiện chủ yếu trên các ghế ngồi và khu vực táp-lô. Sự tương phản về màu sắc kết hợp với chất liệu da và đường chỉ khâu tinh tế đem lại cảm giác sang trọng, bắt mắt. Ghibli mang thiết kế đặc trưng của Maserati với phần “mái che” cho cụm đồng hồ đo tốc độ. Chính giữa khu vực táp-lô là đồng hồ Maserati mặt màu xanh cùng các chi tiết nhôm được ví như một đôi mắt biết nói. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng 8,4inch tích hợp hợp hệ thống Touch Control plus đa phương tiện, nằm phía dưới bảng táp lô cho phép kết nối người lái với xe và với thế giới bên ngoài. Hệ thống âm thanh cao cấp Bowers and Wilkins với 15 loa và bộ loa trầm, công suất 1.280W. Điểm đặc biệt nhất nằm ở tùy chọn cao cấp trang bị phiên bản nội thất Zegna Edition dệt 100% từ sợi tự nhiên và được chế tác thủ công dưới đôi tay của các nghệ nhân hàng đầu nước Ý. Với phiên bản kết hợp cùng thương hiệu Ermenegildo Zegna danh tiếng, Maserati Ghibli S Q4 trở thành một trong số ít những mẫu xe sang được đầu tư khá kỹ. Cung cấp sức mạnh cho cho mẫu xe hạng sang nhà Maserati này là khối động cơ xăng 3.0L V6 tăng áp kép công suất 410 mã lực. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Ghibli S Q4 cần 4,8 giây để tăng tốc từ 0-100km/h trước khi đạt vận tốc cực đại 284km/h. Nữ ca sĩ đình đám cho biết cô lựa chọn chiếc xe sang Maserati Ghibli S Q4 chính hãng có giá gần 7 tỷ bởi vì những cảm xúc và trải nghiệm mà chiếc xe mang lại, không phải bởi người khác nghĩ gì về mình. Cô cũng là một trong số ít nữ ca sĩ thích tự mình di chuyển hằng ngày bằng “xế cưng” Video “Be Beautifully Bold”, Maserati Ghibli S Q4 xuất hiện với vai trò là người bạn đồng hành xuyên suốt câu chuyện về chặng đường 15 năm của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

